[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 새해를 맞아 ‘홈 스위트 홈(Home Suite Home)’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 바쁜 일상 속에서 휴식의 중요성이 커지는 가운데, 침실을 호텔 스위트룸처럼 가장 편안한 공간으로 재정의하고 프리미엄 숙면 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

프로모션 기간 동안 시몬스의 대표 매트리스 라인인 ‘뷰티레스트(Beautyrest)’와 최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙(Beautyrest BLACK)’을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 구매 금액에 따라 사은품도 증정한다. 500만원 이상 구매 고객에게는 룸 스프레이 2종을 제공하며, 뷰티레스트 블랙 구매 고객에게는 올시즌 구스 듀벳 이불과 디퓨저, 룸 스프레이 2종 등을 선착순으로 증정한다.

최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스 페이(SIMMONS Pay)’를 이용하면 이자 부담 없이 제품 구매가 가능하며, 시몬스 갤러리·시몬스 맨션·온라인 몰에서 사용할 수 있다. 이와 함께 매주 수요일에는 퇴근 후 제품을 받을 수 있는 ‘이브닝 배송’ 서비스도 운영한다.

한편 시몬스는 프레임 신제품 6종을 선보이며 2026년 침실 라이프스타일 트렌드를 제시했다. 이 중 ‘하우티’는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임으로, 슈퍼싱글 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 올려 사용할 수 있어 공간 활용성과 편의성을 높인 것이 특징이다.

시몬스의 모든 프레임은 국가 공인 기준(E1)보다 높은 E0급 친환경 자재를 사용했으며, 매트리스 역시 라돈·토론 안전 인증, 난연 제품 생산, 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 안전 기준을 충족하고 있다.

‘홈 스위트 홈’ 프로모션과 제품 관련 자세한 내용은 시몬스 침대 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.