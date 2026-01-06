공격과 방어 아우르는 보안 체계 구축

[헤럴드경제=유혜림 기자] 랜섬웨어·외부 해킹 등 금융권에서 사이버 보안 위협이 커지는 가운데 KB금융그룹이 국내 금융그룹 최초로 ‘그룹 사이버보안센터’를 공식 출범시켰다. 공격과 방어를 아우르는 균형 잡힌 보안 체계를 구축해 사이버 보안 사고 발생 가능성을 사전에 최소화해 나간다는 구상이다.

KB금융은 지난 5일 금융소비자가 안심할 수 있는 안전한 금융서비스 환경을 조성하고자 ‘그룹 사이버보안센터’를 띄웠다. 이를 위해 KB금융은 작년 말 조직 개편을 통해 지주 정보보호부를 기존 IT부문에서 준법감시인 산하로 이동하고 정보보호 조직 내에 ‘그룹 사이버보안센터’를 신설한 바 있다.

KB국민은행 여의도전산센터 동관에 마련된 ‘그룹 사이버보안센터’는 ▷12개 계열사의 외부 침해 위협에 대한 공동대응 체계 확립 ▷그룹 공통 보안 프레임워크·표준 보안정책 수립 ▷AI·가상자산 등 신기술 보안 위협 연구·분석을 통한 선제적 대응 체계 강화 업무를 수행한다.

해당 센터의 가장 큰 특징은 사이버 침해사고의 사전 예방과 선제 대응을 위해 공격자 관점에서 취약점을 점검하는 ‘레드팀(사이버보안팀)’과 상시 보안관제를 통해 외부 침해위협을 탐지·차단하는 방어 전문 조직 ‘블루팀(그룹 통합보안관제)’을 동시에 운영한다는 점이다.

‘레드팀’은 각 계열사의 화이트해커 인력을 투입하여 비대면 앱·웹에 대한 모의 해킹과 침투 테스트를 반복 수행하며 그룹 내 보안 취약점을 사전에 발굴한다. KB데이타시스템(KBDS)와 협업하여 24시간·365일 상시 모니터링 체계를 가동하는 ‘블루팀’은 이상 징후 발생 시 즉각적인 보고·대응 프로세스를 수행한다.

신규 서비스 출시 전 단계부터 핵심 서비스의 운영 과정 전반에 이르기까지 주요 서비스에 대한 상시 점검 체계를 가동할 방침이다. 잠재 보안 위협을 사전 차단하고 서비스 안정성을 한층 강화할 수 있을 것으로 KB금융은 기대하고 있다.

KB금융 관계자는 “사이버 위협은 더 이상 개별 회사 차원의 문제가 아니라 금융산업 전체의 신뢰를 좌우하는 핵심 과제가 됐다”면서 “앞으로도 KB금융은 AI 등 디지털 신기술을 적극적으로 활용한 선제적이고 체계적인 보안 체계를 구축하여 금융권 보안의 모범사례가 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.