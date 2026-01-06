[헤럴드경제=홍석희 기자] 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대(대표 안성호)는 제품 사용 후기를 작성한 고객에게 네이버페이 포인트를 지급하는 ‘2026 에이스침대 구매 후기 이벤트’를 연간 운영한다고 6일 밝혔다.

에이스침대는 공식 홈페이지를 통해 고객 후기를 상시 운영하고 있으며, 2014년 이후 누적 게시글은 2만7000건을 넘어섰다. 실제 사용자 경험을 바탕으로 한 후기 콘텐츠는 소비자들의 제품 선택에 참고 자료로 활용되고 있다.

올해부터 후기 작성 혜택은 온·오프라인에서 사용할 수 있는 네이버페이 포인트로 제공된다. 매트리스를 프레임이나 파운데이션과 함께 구매하거나 프리미엄 매트리스 ‘로얄에이스’를 구매한 고객이 포토 후기를 작성하면 1만 원, 개인 SNS 후기까지 작성하면 1만5000원의 포인트를 받을 수 있다. 베스트 후기로 선정될 경우 3만 원의 포인트가 추가 지급된다.

침대와 함께 사용하는 마이크로케어, 쿨링패드, 온열매트 등 연계 품목 후기도 이벤트 대상에 포함돼, 후기 작성 시 5000원의 포인트가 추가로 제공된다. 예비부부를 위한 ‘에이스 웨딩멤버스’ 후기 이벤트와 구매 후 100일 사용 후기를 작성하는 이벤트도 함께 운영된다.

에이스침대 관계자는 “침대는 개인의 체형과 수면 환경에 따라 체감이 크게 달라지는 만큼 실제 사용자 경험이 중요한 판단 기준이 된다”며 “후기를 공유하고 실질적인 혜택도 함께 받을 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.