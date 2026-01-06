[헤럴드경제=김주리 기자] 아성다이소는 다이소몰에서 ‘다이소 데이(Daiso-DAY) 새해 뷰티 신상’ 행사를 진행한다. 행사에는 고가 화장품에 해당하는 정샘물 브랜드까지 포함됐다.

5일 다이소에 따르면 오는 9일까지 진행하는 이번 행사는 매일 아침 9시마다 뷰티 신상을 만나볼 수 있는 ‘뷰티 신상 오픈런’과 소비자 반응이 높은 인기 상품을 모아 소개하는 ‘핫템 특별 입고’ 코너 등으로 구성해 약 320여 종의 상품을 선보인다.

먼저, ‘뷰티 신상 오픈런’은 새해를 맞아 새롭게 선보이는 상품들을 판매한다. 오픈 첫날인 5일에는 ‘줌 바이 정샘물’을 시작으로 본셉 동결건조 앰플 키트 신상 2종, 케어존 플러스, 리노이아, 밀크터치 젤리팟 신상 등 을 순차적으로 공개할 예정이다. 특히, 첫날 선보이는 ‘줌 바이 정샘물’은 메이크업 전문 아티스트의 노하우가 담긴 섬세한 베이스 메이크업 아이템 13종으로 구성했다.

‘2026 신년맞이 이벤트’를 진행한다.

다이소몰에서 다음 달 4일까지 토스페이 계좌로 3만원 이상 결제 시 즉시 2% 할인 혜택을 최대 2000원까지 제공한다.

또 3만원 이상 토스페이 생애 첫 결제 시에는 토스포인트 3000포인트(P)를 즉시 적립할 수 있다.

이번 이벤트 혜택은 1인 1회 받을 수 있으며 할인 및 적립 중복 적용이 가능하다.

다이소 매장에서는 오는 7일부터 다음 달 6일까지 카카오페이머니로 1000원 이상 첫 결제 시 카카오페이포인트를 최대 50% 즉시 적립해준다.

카카오페이포인트 최대 적립한도는 1000P로, 첫 결제자 혜택은 기간 내 1회에 한정한다.