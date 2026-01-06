[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 약대1지구와 내동2지구 지적재조사사업 추진을 위한 실시계획을 수립한다.

지적재조사사업은 토지의 실제 현황과 일치하지 않는 지적공부의 등록사항을 바로잡고 종이 지적을 디지털 지적으로 전환하는 국가 정책 사업이다.

부천시는 올해 사업지구로 약대1지구(약대동 153-13번지 일원)와 내동2지구(내동 101-1번지 일원) 등 141필지(9만8791㎡)를 선정해 본격적인 사업에 나선다.

이에 따라 시는 실시계획 수립과 함께 주민의 이해도를 높이기 위해 온라인 주민설명회를 열고 있다.

사업시행자인 원미구청장과 오정구청장은 토지소유자 3분의 2이상 동의를 받아 부천시청 토지정보과에 사업지구 지정을 신청해야 한다.

온라인 설명회는 지적재조사사업의 개요와 사업지구 현황 등을 영상으로 제작해 ‘부천시 지적재조사’ 유튜브 채널에 게시했으며 큐알(QR)코드를 통해 누구나 시청할 수 있다.

시는 온라인 설명회 이용이 어려운 토지소유자와 고령자 등을 위해 현장을 직접 찾아가는 ‘찾아가는 주민설명회’도 병행해 운영할 계획이다.

이국희 부천시 토지정보과장은 “지적재조사사업은 토지 경계에 대한 분쟁을 줄이고 재산권 보호와 더불어 토지의 가치를 높이는 데 중요한 역할을 한다”고 말했다.