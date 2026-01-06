[헤럴드경제=김주리 기자] 젠슨 황 엔비디아 CEO가 독일 완성차 브랜드 메르세데스 벤츠와 함께 개발한 자율주행차를 올 1분기에 출시한다고 밝혔다.

5일(현지시간) 황 CEO는미국 라스베이거스 퐁텐블로 호텔에서 CES 2026 개막 하루 전에 열린 ‘엔비디아 라이브’ 연설을 통해 “엔비디아가 첫 자율주행 차량을 출시한다”며 “미국은 1분기, 유럽은 2분기, 아시아는 3~4분기로 예정하고 있다”고 설명했다.

이와 함께 황 CEO는 자율주행 AI 모델 ‘알파마요(Alpamayo)’를 공개했다. 그는 “알파마요는 카메라 입력부터 출력까지 엔드-투-엔드(end-to-end)로 학습됐다”고 말했다.

또 엔비디아는 현재 로보택시를 운영하는 데 필요한 레벨4(L4·한정된 구역에서 완전 자율주행이 가능한 상황) 수준의 운전 능력과 이것을 실물로 구현할 제조 생태계를 보유하고 있다고 덧붙였다.

황 CEO는 “미래에는 모든 자동차가 AI에 의해 스스로 움직일 것”이라며 “자율주행차가 가장 거대한 피지컬 AI 산업이라고 확신한다”고 강조했다.