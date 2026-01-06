[헤럴드경제=김진 기자] 롯데온은 오는 14일까지 상품 구매자에게 혜택을 주는 ‘올 뉴 뷰티 위크(All New Beauty Week)’를 진행한다고 6일 밝혔다.

행사에는 키엘, 겔랑, 지방시 뷰티, 입생로랑, 맥, 스킨푸드, 라네즈, 비노트, 에뛰드, 아이소이 등이 참여한다. 행사 기간 매일 오전 10시 선착순 최대 17% 쿠폰과 장바구니 쿠폰 11%를 지급한다.

프라다 리빌 메쉬 쿠션 블루 에디션, 입생로랑 NEW 더 슬림, 나스 NEW 에프터 글로우 립 밤 세트, 겔랑 빠뤼르 골드 스킨 메쉬 쿠션, 스킨푸드 바나나 PDRN 패드 기획, 비노트 물톡스 242 크림 등 롯데온의 선출·신출시 상품 구매자에게는 엘포인트를 적립해 준다.

또 ‘2026 뷰티 루틴 다짐 댓글 이벤트’에서 자신의 결심을 댓글로 남기면 추첨을 통해 2026명을 선정하고, 최대 5만 엘포인트를 제공한다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “새해를 맞아 2026년 신상 뷰티와 라이징 뷰티 브랜드를 모아 선보이는 행사를 준비했다”며 “트렌드와 혜택을 함께 담은 이번 기획전으로 더 빛나는 한 해를 시작하길 바란다”고 말했다.