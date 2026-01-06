[헤럴드경제=정목희 기자] 뉴욕 유가가 2% 가까이 급등했다. 미국 정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출하면서 글로벌 원유 시장의 불확실성이 확대된 영향이다.

5일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1달러(1.74%) 오른 배럴당 58.32달러에 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 주말 마두로 전 대통령을 생포해 뉴욕으로 압송한 뒤, 베네수엘라 석유 인프라 재건에 미국이 깊이 관여하겠다고 밝혔다. 미국 정부는 미국 메이저 석유회사들이 수십억 달러를 투자해 황폐화된 베네수엘라 석유 산업을 재건할 것이라고 설명했다.

다만 월가에서는 단기적으로 원유 공급 확대 효과를 기대하기는 어렵다는 시각이 우세하다. 현재 베네수엘라의 하루 산유량은 약 100만 배럴로, 전 세계 공급의 1%에도 못 미친다. 이를 과거 수준인 하루 400만 배럴 안팎으로 끌어올리기 위해서는 향후 10년간 약 1천억 달러가 필요하다는 분석이 나온다. 인프라 복구와 실질적인 생산 증가까지 상당한 시간과 비용이 소요된다는 의미다.

RBC캐피털마켓츠의 헬리마 크로프트 글로벌 상품 전략 총괄은 “베네수엘라에서 석유 사업을 영위하는 회사 경영진들은 산유량을 역사적 수준으로 정상화하려면 연간 100억달러의 비용이 들 것이라고 말했다”며 “안정적인 안보 환경 또한 필요하다”고 말했다.

마두로가 축출됐으나 베네수엘라산 원유에 대한 제재는 여전히 유지되는 점도 불확실성을 자극하고 있다. 트럼프는 마두로 축출 후 베네수엘라에 대한 제재는 유지된다고 밝혔다.

크로프트는 “제재가 완전히 해제되고 질서 있게 정권이 이양되면 향후 12개월 동안 수십만배럴의 원유 생산량이 회복될 수 있다”면서도 “리비아나 이라크에서 발생했던 것처럼 혼란스러운 정권 교체 시나리오에선 모든 예측이 무의미해질 수 있다”고 덧붙였다.