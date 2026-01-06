1월 15일까지…컴퓨터 교육, 외국어·문해 교육, 건강·취미 교육, 자기개발 분야

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시가 시민의 평생학습 기회를 확대하기 위해 파주시 평생학습관 2026년 제1기 수강생을 오는 15일까지 모집한다.

파주시 평생학습관은 시민의 다양한 학습 수요를 반영한 정규 교육과정의 일환으로 ▷컴퓨터 교육 ▷외국어·문해 교육 ▷건강·취미 교육 ▷자기개발 이렇게 4개 분야 총 91개 강좌를 운영할 예정이며, 특히 일상 속 자기 계발과 삶의 질 향상에 도움이 되는 실생활 중심의 프로그램을 강화해 시민 만족도를 높인다는 계획이다.

파주시 평생학습관의 정규강좌는 19세 이상 파주시민이면 누구나 신청할 수 있다. 수강료는 5만6000원에서 7만원으로 강좌별로 상이하며, 교재비 및 재료비는 별도 부담이다. 교육과정은 1월 26일부터 5월 2일까지 총 14주간 운영된다.

수강 신청은 파주시 평생교육포털 누리집을 통한 온라인 선착순 방식으로 진행되며, 디지털 이용이 어려운 시민은 파주시 평생학습관에서 신청 안내를 받을 수 있다.

최희진 평생교육과장은 “파주시 평생학습관은 시민의 삶을 풍요롭게 하는 중요한 기반”이라며 “누구나 쉽게 참여할 수 있는 학습 환경 조성을 위해 교육과정을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 전했다.

한편, 평생학습관 정규강좌의 자세한 강좌 정보는 파주시 평생교육포털 누리집을 확인하거나 평생교육과 평생학습관운영팀으로 문의하면 된다.