N배송, 컬리N마트, 하이엔드 등 사용성 높은 서비스에 단골 혜택 강화

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 새해를 맞아 네이버플러스 멤버십 이용자가 자주 사용하는 빠른 배송과 신선식품 장보기 혜택을 강화하는 프로모션을 진행한다.

네이버는 6일부터 오는 18일까지 네이버플러스 스토어(이하 네플스) 모바일 앱에서 지난해 출시·개편한 주요 서비스에서 사용할 수 있는 4종의 할인 쿠폰을 멤버십 이용자에게 매일 제공하는 프로모션을 실시한다고 6일 밝혔다.

먼저, 지난해 2월 리브랜딩된 ‘N배송’이 적용된 상품을 1만원 이상 주문 시 20%, 최대 1만원까지 할인 받을 수 있는 쿠폰이 제공된다. N배송의 ‘오늘배송’ 태그가 붙어 있는 상품은 오전 11시까지 상품을 주문하면 당일 배송을, ‘새벽배송’은 상품은 22시 이전 주문 시 다음날 새벽 0시-7시 사이에, ‘내일배송’은 오전 11시부터 24시까지 주문 시 다음날 상품을 받을 수 있다.

빠르고 정확한 배송 정보를 찾는 이용자들의 수요는 점차 커지고 있다. 2025년 12월 기준 N배송 상품의 거래액은 2024년 대비 76%, 주문 건수는 85% 증가했으며, 특히 주문 당일 또는 익일 배송에 대한 선호도가 높은 생활·건강, 스포츠·레저 카테고리에서는 거래액과 주문 건수 모두 전년 대비 2배 이상 증가했다.

신선식품 등 반복 구매 수요가 높은 ‘컬리N마트’에서도 1만원 이상 주문 시 20%, 최대 1만원을 할인 받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 지난해 12월 기준 컬리N마트 거래액은 전월 대비 2배 증가하는 등 빠르게 성장하고 있다. 1월 중에는 컬리N마트에서 첫구매 반값 특가, 멤버십 이용자 대상 20% 할인 쿠폰 지급, 인기 셰프들의 밀키트를 모은 기획전 등도 함께 진행 중이다.

신년을 맞아 가전·가구 교체 수요가 많은 시기인 만큼, 설치가 필요한 상품의 배송 희망일을 이용자가 직접 지정하는 ‘N희망일배송’ 상품 주문 시 최대 5만원 할인이 가능한 5% 쿠폰도 제공된다. 현재 네플스에서 11일까지 매일 00시 할인 쿠폰을 제공하는 ‘얼리버드 신학기’ 가구 기획전도 운영 중이다.

글로벌 명품 브랜드의 공식 스토어를 모아 지난해 10월 개편한 ‘하이엔드’(HIGHEND)에서도 전용 10% 할인 쿠폰을 통해 최대 2만원까지 할인 혜택을 제공한다. 럭셔리 브랜드가 직접 운영하는 공식몰 또는 공식 인증사를 통해 판매되는 하이엔드 상품에 적용 가능해 신뢰도 높은 구매 환경과 할인 혜택을 동시에 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

몽블랑, 입생로랑 뷰티, 프리츠한센 등에 이어 토즈, 미우미우 뷰티 등이 하이엔드에 추가로 입점하며 입점 브랜드 수는 오픈 초기 대비 약 20% 증가했으며, 12월 기준 하이엔드 입점 브랜드의 거래액은 전년 동기간 대비 약 80% 성장했다.

이번 프로모션을 통해 지급되는 쿠폰팩으로 네이버플러스 멤버십 이용자는 N배송, 희망일배송, 컬리N마트, 하이엔드 전용 쿠폰으로 일 최대 9만원까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 프로모션 기간 동안 매일 00시에 쿠폰팩을 다운받아 발급 당일 23시 59분까지 사용 가능하다.