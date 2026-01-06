공시지가 권역별·용도별 균형성 실태 점검

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울시는 올해 공시지가 권역별·용도별 균형성 실태조사를 지속 실시한다고 6일 밝혔다. 시는 2022년부터 공시지가의 지역 간·용도 간 가격 수준을 점검해 분석 결과를 자치구 담당자와 관할 감정평가사에게 제공, 공시지가 조사·산정 과정의 참고 자료로 활용하고 있다.

지난해는 전문기관 용역을 통해 자동가치산정모형(AVM, Automated Valuation Model)을 활용한 시장가치 추정 결과를 분석했다. 이를 통해 25개 자치구의 법정동 및 국가기초구역 단위 공시지가 가격 수준과 균형성을 보다 객관적으로 확인했다.

시는 ‘공시가격 검증지원시스템’도 자체 구축해 ▷사전분석(토지 특성·변동률 등) ▷시장분석(권역·용도별 가격 균형성) ▷민원현황(의견제출·이의신청) 등 공시지가 균형성 분석 결과를 축적·관리하고 있다.

해당 시스템은 공간정보시스템(GIS) 기반 분석 기능을 통해 공시 업무 담당자가 데이터에 기반한 공시지가를 종합적으로 검토할 수 있도록 지원한다. GIS는 데이터를 지도 위에 시각화해 제공하는 분석 도구로, 인접 필지와의 가격 수준 및 균형성 등을 한눈에 비교·분석할 수 있다.

시는 향후 시·도 공시가격 검증지원센터 도입에 대비해 자체 검증 역량을 단계적으로 강화해 나갈 계획이다.

국토교통부는 지난해 10월 30일, 전국 9개 시·도와 함께 부동산 공시제도 개선을 위한 공시가격 검증지원센터 추진 업무협약을 체결하고, 지자체 참여를 통한 공시가격의 신뢰성·정확성 제고 방침을 공식화한 바 있다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “공시지가는 보유세와 기초생활보장 등 시민 생활에 매우 밀접하다”며 “서울시는 공적 기준가격인 공시지가의 균형성과 신뢰도를 높이기 위해 노력하겠다”라고 말했다.