알리바바 플랫폼에 韓셀러 상품 확대 ‘5년 내 연 1조원’ 규모 역직구 목표

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계그룹은 알리바바 인터내셔널과 중국 베이징에서 역직구 시장 확대에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 MOU는 한국의 대한상의와 중국 국제무역촉진위원회(CCPIT)가 주관한 한중 비즈니스 포럼의 일환으로 진행됐다. 한국과 중국을 대표하는 유통그룹이 손을 잡고 이커머스를 수출 플랫폼으로 만들기 위한 협력을 다졌다는 의의가 있다.

더 웨스틴 베이징 파이낸셜 스트리트호텔에서 진행된 MOU에는 김정관 산업통상부 장관과 박종훈 이마트부문기획전략본부 본부장, 제임스 동 AIDC(Alibaba International Digital Commerce) 인터내셔널 마켓플레이스 사장 등이 참석했다.

신세계그룹과 알리바바 인터내셔널은 지난해 9월 JV 승인을 마쳤다. 11월에는 JV 이사회 구성을 완료한 후 첫 이사회를 개최하는 등 협업 준비를 마쳤다. 2026년부터는 본격적으로 협업을 통한 성과를 창출하겠다는 방침이다.

알리바바와의 협력을 통한 지마켓 셀러들의 동남아 진출은 현재 소기의 성과를 달성하고 있다. 2025년 12월 기준 라자다에는 지마켓 7000여 셀러의 120만개 상품이 연동됐다. 실적을 살펴보면 10월 대비 거래액은 약 5배, 주문 건수는 약 4배 증가했다.

2026년에는 알리바바의 ‘다라즈’ 플랫폼을 통해 남아시아로, ‘미라비아’를 통해 남유럽(스페인·포르투갈)으로 역직구 시장을 확대한다. 앞으로는 중국 등으로 시장을 넓혀 알리바바가 진출한 200여개 국가 및 지역으로 시장을 확대한다.

양 그룹은 신세계그룹이 발굴한 국내 우수 상품을 알리바바 플랫폼을 통해 전 세계에 선보일 계획이다. 5년 내 연간 1조원 이상의 역직구 거래액을 달성하겠다는 목표다.

제임스 동 사장은 “신세계의 우수 제품에 알리바바의 글로벌 플랫폼과 AI(인공지능) 기반 도구를 결합할 것”이라며 “소규모 판매자들도 아시아와 유럽을 비롯한 전 세계 고객과 만날 수 있다”고 말했다. 박종훈 본부장은 “신세계그룹 이커머스 사업의 한 축을 담당하는 지마켓”이라며 “국내를 벗어나 전 세계로 시장을 확장할 것”이라고 화답했다.