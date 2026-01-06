트럼프 “美기업들이 베네수 석유 인프라 복구” 이번주 美 에너지 장관-기업들 회동 정세 불안에 기업들 투자 여부 관심

[헤럴드경제=도현정 기자]니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 베네수엘라의 석유 사업을 재건하겠다고 공언한 미국이 본격적인 행보를 모색하고 있다.

블룸버그 통신은 5일(현지시간) 크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 이번 주 석유 회사 임원들과 만나 베네수엘라의 석유 산업 재건방안을 논의할 예정이라고 보도했다.

라이트 장관은 금주 플로리다주 마이애미에서 열리는 골드만삭스 에너지·청정기술·유틸리티 콘퍼런스에 참석한다. 이 행사에는 셰브론, 코노코필립스 등 주요 석유 회사 경영진도 참석한다. 셰브론은 현재까지 베네수엘라에서 사업을 유지하고 있는 유일한 미국 에너지 기업이다.

이번 행사를 계기로 크리스 장관이 석유 회사 임원들과 베네수엘라 관련 사안을 논의할 것으로 보인다.

베네수엘라는 원유 매장량이 3000억 배럴이 넘는 세계 1위 원유 보유국이다. 그러나 우고 차베스 전 대통령에서 마두로 대통령으로 이어지는 좌파 정권을 거치며 석유 산업이 쇠락했다. 차베스 전 대통령은 2007년 석유 사업을 국영화했고, 엑슨모빌과 코노코필립스 등 미국 회사들이 투자한 인프라를 몰수했다. 이후 두 회사는 베네수엘라에서 철수했고, 베네수엘라는 오랫동안 미국의 제재를 받아왔다. 여기에 석유 인프라도 노후화 되면서 원유 생산량은 매장량의 10분의 1 수준으로 떨어졌다.

미국은 지난 3일 마두로를 축출하면서 베네수엘라의 석유 사업을 재건하겠다고 공언했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 3일 기자회견에서 베네수엘라 석유 인프라의 상당 부분이 이전에 미국 기업들이 설치한 것이라면서 “아주 규모가 큰 미국의 석유 회사들이 들어가서 수십억 달러(수조원)를 들여 심각하게 파괴된 석유 인프라를 복구하고 돈을 벌기 시작할 것”이라고 말했다.

그러나 일각에서는 기업들이 이에 투자할 매력이 충분치 않다는 지적이 나오고 있다. 베네수엘라의 정세가 불안해, 기업들이 막대한 재원을 들여 장기 투자하기는 어렵다는 것이다.

마코 루비오 국무장관은 전날 CBS 인터뷰에서 “베네수엘라는 자력으로 석유 산업을 다시 일으킬 역량이 없다”며 “민간 기업의 투자가 필요하지만, 이들 기업은 일정한 보장과 조건이 갖춰져야만 투자에 나설 것”이라고 전했다.