로이터-입소스 조사 결과 찬·반 팽팽히 맞서 트럼프 지지율, 연초 42%로 반등...지난해 10월 이후 최고치

[헤럴드경제=도현정 기자]미국이 군사 작전을 동원해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 것을 두고 미국 내에서도 찬반 여론이 팽팽히 맞서고 있다.

로이터 통신이 여론조사 업체 입소스에 의뢰해 전날부터 이틀간 미국 성인 1248명을 대상으로 한 여론조사(표본오차 ±3%p)에 따르면 ‘마두로를 제거하기 위한 미국의 군사작전에 찬성하는가’라는 질문에 찬성은 33%, 반대는 34%로 집계됐다. 나머지 33%는 ‘모르겠다’고 응답했다. 표본오차를 감안하면 찬반이 거의 동률이나 마찬가지인 셈이다.

공화당 지지층에선 찬성이 65%, 반대가 6%로 찬성이 우세했다. 반면 민주당 지지층에선 찬성이 11%, 반대가 65%로, 반대하는 입장이 압도적이었다. 무당층에선 찬성 23%, 반대 35%였다.

‘미국이 베네수엘라 문제에 너무 깊이 관여할 것을 우려하느냐’는 질문에는 72%가 그렇다고 답했다. 그렇지 않다는 응답은 25%였다.

이번 조사에서 도널드 트럼프 대통령에 대한 지지율은 42%로 나타났다. 이는 지난달 조사 때보다 3%포인트 반등한 것으로, 지난해 10월 이후 가장 높은 수준이다.