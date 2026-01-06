[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 겨울방학을 맞아 지역 대학생들에게 사회경험의 기회를 제공하고 경제적 부담을 완화하기 위해 ‘2026년 상반기 대학생 아르바이트 사업’을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 지난 4일부터 2월 14일까지 총 6주간 운영되며 1기와 2기로 나눠 기수별 13명씩 총 26명의 대학생이 참여한다.

선발된 참여자들은 의성펫월드, 청년센터, 돌봄센터, 조문국박물관 등 복지지설과 공공시설에 배치돼 행정업무 보조, 환경정비, 아동 돌봄 지원 등 다양한 현장 업무를 수행하게 된다.

앞서 2025년에는 상·하반기 대학생 아르바이트 사업을 통해 총 78명의 대학생이 참여해 아동관리, 물놀이장 안전요원, 행정업무 보조 등의 역할을 맡으며, 현장 인력 부족 해소는 물론 공공 행정과 복지시설에 대한 이해를 높이는 데 기여한 바 있다.

김주수 의성군수는 “이번 대학생 아르바이트 사업이 지역 대학생들의 자립 기반을 강화하고 진로를 탐색하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 다양한 일자리 경험을 통해 성장할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.