[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]이강덕 포항시장은 5일 시청 브리핑룸에서 열린 기자회견을 통해 “오늘 지역 어르신과 기관 단체장이 참석한 포항상공회의소 신년인사회에서 6·3 지방 선거에서 경북지사 출마 결심을 말씀드렸다”고 밝혔다.

이날 이 시장은 “포항이 경북도 제1 도시로 포항시장 3선에 이어 더 큰 결실을 거두기 위해 경북지사 출마를 결심했다”고 강조했다.

특히 지역 여론조사에서 과반수 이상의 시민이 도지사 출마를 기대하고 있어 출마 결심을 굳히게 됐다고 심경을 밝혔다.

그는 “장남은 싫든 좋든, 하고 싶든 하고 싶지 않든 리더로 나서야 하고 리더는 손해를 입던, 위험 속에서 나서야 한다”며 “포항시장 3선의 경험으로 도민을 위해 정치인과 다른 성과를 낼 수 있어 출마를 결심했다”고 각오를 다졌다.

그는 도지사는 대한민국의 수도권 집중, 지방 소멸 등의 문제에 적극 나서야 한다고 강조했다.

이 시장은 선거 일정과 시정 공백을 최소화하는 것을 고려해 공식 출마를 선언하고 포항시장을 사퇴하겠다고 말했다.

그는 차기 포항시장 적임자를 묻는 질문에 “진실을 가장 큰 덕목으로 시민을 위해 헌신할 수 있는 후보가 당선되기를 바란다”고 말했다.