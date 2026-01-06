“가까이서 만날수록 풀리는 한중관계”

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 5일(현지시간) “경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외분과 셀카 한 장(을 찍었다)”면서 시진핑 국가주석과 사진 찍는 모습을 공개했다.

이 대통령은 이날 엑스(구 트위터)에 ‘화질은 확실하쥬?’라며 올린 게시물에서 이같이 말했다. 함께 공개된 사진엔 이 대통령이 이날 한중 정상회담 장소였던 인민대회당에서 부인 김혜경 여사와 시 주석, 펑리위안 여사와 함께 사진을 찍는 모습이 담겼다. 뒤쪽엔 양국 실무진이 사진찍는 모습을 바라보고 있다.

이 대통령은 “덕분에 인생샷 건졌다”면서 “가까이서 만날수록 풀리는 한중관계, 앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠다”고 말했다.

앞서 이날 이 대통령은 시 주석과 90분에 걸친 장시간 한중 정상회담과 2시간에 이르는 국빈 만찬을 진행했다. 양 정상의 이번 만남은 지난해 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 시 주석의 국빈 방한 이후 2개월 만이다. 이 대통령은 이때 시 주석으로부터 화웨이 휴대폰을 선물 받은 것으로 보인다.