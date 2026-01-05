[헤럴드경제(김해)=황상욱 기자] 김해시가 지역 경제의 중추인 중견·중기업의 관외 유출을 막기 위해 파격적인 인센티브 도입과 함께 ‘기업 장기 정착 종합대책’을 본격적으로 가동한다. 시는 제조업의 안정적 성장과 기업의 영속성을 확보하고자 입지·행정·재정 전반을 아우르는 대책을 수립해 시행한다고 5일 밝혔다.

김해시 제조업체 수는 5년간 33% 증가하며 외형적으로 성장했으나, 50인 이상 기업은 2022년 203곳에서 2024년 196곳으로 오히려 7곳이 줄었다. 이는 사업 확장을 위한 가용 부지 부족과 타 지자체의 공격적인 보조금 지원 정책에 따른 이탈 현상으로 분석된다.

이에 시는 기존 기업의 이탈 방지와 신규 투자를 병행하는 ‘투트랙 전략’에 집중한다. 특히 재정 지원을 강화해 보조금 한도를 최대 80억원으로 상향하고, 투자 기준은 50억원에서 20억원으로 낮춰 문턱을 완화한다. 또한 도내 기업의 확장 이전 지원 항목을 신설해 역외 유출을 차단할 방침이다.

입지 문제 해결을 위해서는 산단 잔여 부지와 임대 공장 정보를 체계화한 데이터베이스(DB)를 구축하고 업종별 맞춤형 매칭을 강화한다. 아울러 민·관 협력 네트워크를 통해 기업 이전 동향을 선제적으로 파악하고 정기 간담회로 현장 애로를 청취할 계획이다.

데이터 기반의 정밀 행정도 추진한다. 50인 이상 제조업체를 대상으로 정밀 실태조사를 실시해 부지·규제·인력 등 구체적인 어려움을 분석하고, 이를 바탕으로 2027년 예산에 실질적인 지원 정책을 반영할 예정이다.

김해시 관계자는 “기업 수 증가라는 외형적 성장보다, 김해에 뿌리내린 중견 제조기업이 계속 투자하고 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “상부 기관의 제도 개선과 연계해 기업이 떠나지 않는 구조를 만들어 가겠다”고 말했다.