동작구 49.7%, 송파·용산 30%대 최저 전세계약갱신, 반전세 전환 늘어난 영향

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘한강벨트’로 불리는 서울 11개구 전역의 전세가율(매매가 대비 전세가 비율)이 50%대 밑으로 떨어진 것으로 나타났다.

매매 가격이 가파르게 상승한 것과 달리 계약갱신청구권 사용 등으로 전세 가격 상승 흐름은 더딘 것으로 풀이된다.

5일 KB부동산에 따르면 지난달 동작구 아파트 전세가율은 49.7%를 기록했다. 전세가율이 동작구에서 50% 아래로 내려간 것은 처음이다.

이에 따라 한강 인접 11개구(강남·서초·송파·용산·성동·마포·광진·양천·강동·영등포·동작구) 전역의 전세가율은 50% 선이 무너졌다.

같은 달 영등포구 아파트 전세가율은 49.8%로 2022년 4월 이후 처음으로 40%대로 내려앉았다. 송파·용산구 아파트 전세가율은 각각 39.6%로, 39.9%를 보였다. 송파·용산구 아파트 전세가율이 40% 밑으로 내려온 것도 관련 통계 집계 이래 처음이다.

전세가율이 떨어지면 전세시장이 안정됐다고 보는 시각도 있지만 집값 급등기에는 착시현상에 불과해 예의주시할 필요가 있다는 게 전문가들 중론이다. 고강도 부동산 규제로 전세를 끼고 매매하는 ‘갭투자’가 차단되고, 전세 재계약과 보증부 월세(반전세) 전환이 늘어난 영향도 작용했다는 분석이다.

실제 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 아파트 전월세 거래 내역을 분석한 결과 지난해 갱신계약 비중은 41.7%로 직전연도 31.4%에 비해 10%포인트 이상 확대됐다.