김 총장 3000여명 훈련병 정신전력교육 직접 실시 군 책임지고 함께하겠다는 뜻 담아 총장 주관 진행

[헤럴드경제=전현건 기자] 김규하 육군참모총장은 5일 육군훈련소에서 열린 새해 첫 입영식을 주관했다.

이번 행사는 병역의무 이행의 시작을 군이 책임지고 함께하겠다는 뜻을 담아 총장 주관으로 진행하게 됐다고 육군은 밝혔다.

입영식은 입영 선서와 환영 인사, 부모님께 대한 경례 등으로 진행됐다. 이날 육군훈련소에는 입영 장정 1760여 명과 가족·친지들이 함께했다.

김 총장은 입영 장정들에게 “여러분이 육군의 미래이자, 대한민국의 내일을 이끌 주역”이라며 “장병들이 성숙한 청년이자 늠름한 대한민국 군인으로 성장할 수 있도록 육군과 훈련소 전 구성원이 함께 정성을 다하겠다“고 강조했다.

이번에 입영한 장정들은 6주간 장병 기본훈련을 통해 군인으로서 기본 소양과 기초 전투역량을 갖춘 뒤 자대에 배치될 예정이다.

육군훈련소는 2026년 한 해 동안 136개 기수를 운영하며 약 11만 9000명의 훈련병을 양성할 계획으로 이는 육군 전체 양성 소요의 약 62%에 해당한다.

김 총장은 입영식 이후 현재 훈련을 받고 있는 3000여명의 훈련병을 대상으로 군 복무의 의미와 가치에 대해 정신전력교육을 직접 실시했다.