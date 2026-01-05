전국 평균보다 20%p 높아…80% 이상 달성 유일 IPP 장기현장실습 참여자 취업률 88.0% 유길상 총장 “취업·입시 모두에서 사회적 신뢰 확인”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 충남 천안의 한국기술교육대학교(KOREATECH)가 전국 4년제 대학 가운데 가장 높은 취업률을 기록하며 1위에 올랐다.

5일 교육부가 발표한 ‘2024년도 고등교육기관 졸업자 통계조사’에 따르면 한국기술교육대의 취업률은 82.8%로, 전국 4년제 일반대학 중 가장 높았다. 전국 일반대학 평균 취업률(62.8%)보다 20.0%포인트 높은 수치로, 취업률이 80%를 넘은 대학은 한국기술교육대가 유일했다.

이번 조사는 2023년 8월과 2024년 2월 졸업자를 대상으로 진행됐다. 한국기술교육대는 졸업자 787명 가운데 진학자와 입대자 등을 제외한 699명 중 579명이 취업해 82.8%의 취업률을 기록했다. 이는 전년도(80.1%)보다 2.7%포인트 상승한 것이다.

한국기술교육대가 취업률 1위를 차지한 것은 2019년 이후 5년 만이다. 교육부가 건강보험 데이터베이스(DB)를 활용해 대학 취업률 조사를 시작한 2010년 이후로는 총 7차례 취업률 1위를 기록했다.

학부별로는 에너지신소재화학공학부가 89.9%로 가장 높았고, 전기·전자·통신공학부(88.4%), 메카트로닉스공학부(86.9%), 기계공학부(86.5%) 등이 뒤를 이었다. 취업 후 11개월 이상 근무를 유지한 비율을 뜻하는 유지취업률은 89.6%로, 전국 4년제 대학 평균(79.6%)보다 10.0%포인트 높았다.

특히 3~4학년 재학 중 4~10개월간 산업체에서 근무하는 장기현장실습(IPP)에 참여한 학생들의 취업률은 88.0%로, 미참여자(77.1%)보다 10.9%포인트 높았다. 지난해 졸업자 중 IPP 참여 비율은 47.8%로, 국내 대학 가운데 가장 높은 수준이다.

유길상 총장은 “취업률 1위 탈환이라는 목표 아래 구성원 모두가 노력한 결과 다시 정상에 섰다”며 “입시 경쟁률 상승과 취업 성과는 한국기술교육대 교육이 사회로부터 신뢰받고 있다는 증거”라고 말했다. 이어 “교육 혁신과 학생 성장 지원을 강화해 대학 브랜드 가치를 더욱 높이겠다”고 밝혔다.