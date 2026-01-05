그랑 콜레오스 4만대 판매로 내수 견인 그랑 콜레오스·폴스타4 등 수출 개선 기대

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아는 지난 12월 한 달 동안 내수 4771대, 수출 1978대로 총 6749대를 판매했다고 5일 밝혔다. 이를 합산한 지난해 연간 판매 대수는 내수 5만2271대, 수출 3만5773대로 총 8만8044대로 집계됐다.

르노코리아의 지난달 내수 실적은 3479대를 판매한 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘그랑 콜레오스’가 견인했다. 그랑 콜레오스는 한해 동안 총 4만877대를 판매하며 르노코리아의 연간 내수 실적도 이끌었다. 특히 하이브리드 E-Tech 모델이 지난 1년간 3만5352대로 그랑 콜레오스 판매의 86.5%를 차지했다.

쿠페형 SUV ‘아르카나’는 지난달 775대, 2025년 연간 5562대가 판매됐다. 특히 준중형 세단 가격대로 스타일리시한 SUV를 만나볼 수 있는 아르카나 1.6 GTe가 4613대로 83% 가까이 소비자들의 선택을 받았다.

준중형 전기 SUV ‘세닉 E-Tech 100% 일렉트릭’은 지난달 517대의 판매 실적을 올렸다. 르노코리아는 정부의 전기차 보조금이 소진되거나 확정되지 않은 연말∙연초에도 부담 없이 전기차를 구매할 수 있도록 한시적인 자체 보조금을 책정해 지원 중이다.

르노코리아의 지난해 12월 수출 실적에는 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 370대 및 아르카나 832대와 함께 폴스타의 전기 퍼포먼스 SUV ‘폴스타 4’의 북미 수출 물량 776대도 포함됐다.

지난해 르노코리아의 연간 수출 실적은 그랑 콜레오스, 폴스타 4 등 신규 모델 수출이 아직 초기 단계인 상황에서 아르카나의 수출 물량이 감소하며 전년 대비 줄어든 결과를 보였다. 아르카나는 2020년부터 지난해까지 총 30만대 이상의 해외 판매 실적으로 기록하며 수출을 이끌어온 바 있다,

르노코리아는 “신규 수출 모델들의 해외 시장 판매가 본격화되는 올해는 수출 실적 개선이 전망된다”고 말했다.