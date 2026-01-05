[헤럴드경제=정석준 기자] 최은석 국민의힘 의원은 5일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 하고 “대구시민 여러분의 CEO가 되겠다”며 대구시장 선거 출마를 공식 선언했다.

그는 “특·광역시 중 1인당 개인소득 최하위, 유일한 마이너스 경제성장은 그동안 대구시장이 관료 출신, 정치인이었기 때문”이라며 “이번 선거는 단순한 관리 책임자를 뽑는 자리가 아니라 대구라는 경제공동체의 대표를 선임하는 일”이라고 강조했다.

CJ제일제당 사장 출신인 최 의원은 “전략을 세우고, 조직을 움직이고, 실행과 성과로 증명했다. 그 과정에서 K-푸드를 세계로 확장한 ‘비비고’, K-뷰티의 새로운 비즈니스 성공 모델을 구축한 ‘올리브영’의 성장 주역으로 일해 왔다”며 “회사의 매출은 대구시 예산의 두 배에 가까웠다. 이 ‘경영 DNA’를 대구 시정에 과감히 접목하겠다”고 주장했다.

또한, “대구만의 강력한 산업 경쟁력과 브랜드를 만들고 글로벌 시장에서 통하는 도시로 만들겠다”며 “그동안 정치는 대구를 관리해왔으나 성장시키지는 못했다”고 말했다.

그는 “‘803(팔공산) 대구 마스터플랜’을 통해 대구의 산업 구조와 기업 경쟁력을 완전히 혁신하겠다”며 “전통산업을 고부가가치 산업으로 업그레이드하고 주력산업을 고도화해 대구를 청년 스타트업의 메카로 만들겠다”고 덧붙였다.