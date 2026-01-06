-비규제 청약 조건 적용된 ‘더샵 분당티에르원’ 무순위 치열한 경쟁 속 순삭 완판!

-분당 마지막 비규제 청약 단지 ‘더샵 분당센트로’ 분위기 이어간다

앞서 분당에 분양된 ‘더샵 분당티에르원’이 지난달 22일 무순위 청약을 진행했다. 1순위 청약 당시에도 경쟁이 치열했으나, 일부 부적격 세대 발생으로 잔여 물량이 남아 무순위 청약이 실시됐다. 하지만, 무순위 청약을 진행하자 잔여 5가구는 그야말로 순식간에 완판되었다. 경쟁률 371대 1로 분당의 신축 브랜드 아파트 갈망 수요자들은 물론 타지역 투자자들의 선택이 함께 쏟아졌다.

이어서, 다음 흥행을 이어갈 분당 내 마지막 비규제 청약 단지 ‘더샵 분당센트로’로 관심이 그대로 이어지고 있다. 특히 단지와 근거리에 위치한 오리역 일대가 향후 분당의 새로운 중심으로 떠오르면서 투자가치가 날로 높아지고 있다는 분석이다.

부동산 전문가는 “지난달 1순위 청약에서도 ‘더샵 분당티에르원’은 평균 100대 1의 경쟁률로 전 가구 1순위 마감에 성공했다. 수도권 내에서도 정주 여건이 우수하고, 입지환경이 우수한 분당 내에서 비규제 혜택을 누릴 수 있는 단지가 가지는 희소성이 증명된 결과”라며, “또한, 무순위 잔여 5가구 역시 사실상 나오기만하면 완판일 것이라는 예상이 적중했다. 미래 가치 선점을 고려한 투자자들의 이목도 집중시키고 있다는 증거”라고 말했다.

실제 분당은 강남, 잠실 등과 어깨를 나란히 할 주거 환경이 조성돼 있지만 신규 공급은 턱없이 부족하다. 부동산R114 자료에 따르면 최근 3년간 분당에 입주한 새 아파트는 고작 1,334가구가 전부다. 올해 역시 242가구로 최저 수준이고, 내년에는 입주가 예정된 아파트가 아예 없다.

이 같은 공급 부족 속에서, 분당구는 전국에서 아파트 매매 가격 상승률이 가장 많이 오르기도 했다. KB부동산 주간아파트시장동향에 따르면 분당구는 지난 12월 22일 기준 아파트 매매가가 0.51% 상승했으며, 서울 서대문구(0.39%), 서초구(0.38%)보다 높게 오르며 시장의 주목을 받고 있다.

이처럼 분당에서 희소성 높은 신규 공급에 비규제 청약 조건까지 더한 단지가 대성공을 거두자 같은 분당구 내에서 마지막 비규제 청약 단지인 ‘더샵 분당센트로’로 눈길이 쏠리고 있다.

더샵 분당센트로는 지하3층 ~ 지상 최고 26층, 7개동, 전용면적 60~84㎡ 총 647가구로 구성되며, 이 가운데 84가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별로 일반분양 가구수는 △60㎡ 5가구 △64㎡ 1가구 △71㎡ 1가구 △73㎡ 3가구 △78㎡ 42가구 △84㎡ 32가구이다. 입주는 2027년 4월 예정이다.

청약 일정은 2026년 01월 12일(월) 특별공급을 시작으로 13일(화) 1순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 2026년 1월 20일(수)이며, 정당계약은 2월 02일(월)부터 04일(수)까지 3일간 진행한다.

단지가 들어서는 경기도 성남시 분당구는 투기과열지구로 지정됐지만, 더샵 분당센트로는 10.15대책 이전에 입주자모집공고 승인을 신청해 비규제지역 기준이 적용된다. 따라서 타 단지보다 비교적 청약 조건이 까다롭지 않고, 성남시 또는 수도권에 거주하는 성년자로, 청약통장 가입기간 12개월 경과 및 예치금액이 충족되면 청약이 가능하다. 또한 동일 세대 내 세대주 및 세대원 모두 청약이 가능하며 과거 당첨이력이나 주택소유 여부과 관계없이 1순위 청약을 신청할 수 있다.

더샵 분당센트로는 무엇보다 오리역 주변으로 계획된 대규모 개발호재의 미래가치를 품고, 주거 선호도는 높지만 신축 갈증이 깊은 분당 내 신규 공급이라는 점이 단연 돋보인다. 실제 단지 인근 오리역 일대는 ‘오리역세권 제4테크노밸리(계획)’, ‘성남 바이오헬스 첨단클러스터(계획)’, ‘백현마이스 도시개발사업(계획)’, 그리고 인근의 ‘용인플랫폼시티(예정)’ 등 대규모 개발이 몰려있다.

이와 시너지 효과가 기대되는 우수한 교통인프라 역시 기대가 높다. 도보권으로 이용 가능한 수인분당선 오리역을 이용하면 정자·판교까지 3정거장, 강남까지 7정거장이면 도달 가능하다. 분당–수서간 도시고속화도로, 경부고속도로, 대왕판교로 등 주요 간선도로 접근도 뛰어나 서울·판교·광교를 잇는 직주근접 입지를 자랑한다. 또한 단지 앞 광역버스정류장을 통해 서울 강남을 비롯해 판교 등으로 빠르게 닿을 수 있으며, 정자동 대기업 오피스 벨트도 두 정거장이면 이동할 수 있다.

프리미엄 주거 브랜드 ‘더샵’에 걸맞은 우수한 상품성도 눈에 띈다. 특히 별동으로 신축되는 78㎡, 84㎡는 4베이 판상형 맞통풍 구조로 설계해 공간 효율성과 쾌적성을 동시에 잡았다. 국민평형인 84㎡에는 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 라이프스타일에 맞게 다양하게 활용할 수 있는 공간도 마련했다.

단지 외관은 고급아파트에 적용되는 커튼월룩 디자인으로 도시적 세련미와 차별화된 설계를 동시에 담아낸 더샵 브랜드 단지에 어울리는 특화된 분위기를 연출했다. 또한, 입주민들의 완성형 라이프스타일을 위해 현관중문부터, 자녀방·안방 붙박이장, 거실 대형 아트월과 주방상판과 벽 일체 세라믹타일, 주방 전동 플랩 상부장, LX 하우시스 창호, 시스템에어컨(전실) 등을 기본으로 제공한다. 일반 타단지 아파트에서 유상옵션으로 판매하던 고급 마감재의 대부분을 무상으로 제공하며, 소비자들의 금융 부담을 줄이고, 만족도 높은 풀옵션 아파트를 선보이고 있다.

단지 지상에 차량이 없는 보행 친화형 설계와 가구당 약 1.6대의 여유 있는 주차공간을 확보하여 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하였으며, 바람길이 열린 자연친화적인 조경과 원활한 동선으로 보행자 편의성을 높인 필로티구조, 인공지능 AI와 더샵의 지능감각을 더한 ‘AiQ 시스템’ 등 실생활을 편리하게 하는 우수한 상품성을 갖출 예정이다. 커뮤니티시설로는 피트니스클럽, GX룸, 골프연습장, 탁구장, 어린이집, 코인세탁실 등이 조성될 예정이다.

한편, 더샵 분당센트로 사이버 모델하우스는 공식 홈페이지를 통해 자세하게 확인할 수 있다.