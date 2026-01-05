[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 5일 이재명 대통령의 중국 국빈 방문 일정을 고려해 2차 종합특검과 통일교 특검 법안을 처리하기 위한 국회 법제사법위원회 전체회의 일정을 순연키로 했다.

김현정 원내대변인은 이날 브리핑에서 “오는 8일 이전에 법사위에서 2차 종합특검과 통일교 특검에 대해 논의하려고 했는데, 이 대통령의 방중 시기에 법사위 개최는 적합하지 않다고 결정했다”며 이같이 밝혔다.

당초 민주당은 5∼7일 법사위 전체회의를 열어 이들 특검법안을 통과시킨 뒤 8일 본회의에서 처리할 계획이었다.

그러나 이 대통령의 방중 기간에 국회에서 쟁점 법안을 처리하는 것은 정치적 갈등을 키우고 외교 일정에도 부담을 줄 수 있다는 당 지도부의 판단이 있었던 것으로 분석된다.

이에 따라 8일 본회의도 열리지 않을 가능성이 커졌다. 박수현 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “8일 본회의 개최 여부는 현재로서 불확실한 상황으로 읽을 수 있다”고 말했다.