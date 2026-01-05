당 제보센터 개설…“자진사퇴 해야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 5일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회를 이틀 동안 진행할 것을 촉구했다.

재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명은 국민 우롱하는 ‘자격 미달 인사 참사’”라며 이같이 밝혔다.

박수영 의원은 “2016년 신고재산 65억원에서 10년 만에 100억원 넘게 불어난 재산 형성 과정부터 집중 검증 대상”이라며 “도를 넘은 갑질 또한 심각한 결격사유”라고 말했다.

이어 “부적절한 정보 취득을 강요하고, 수행하지 못하면 무능한 직원으로 낙인찍었다는 제보도 이어진다”며 “언론 모니터링과 이른바 ‘댓글 작업’, 그리고 언론 보도 수정 요구 등을 위해 보좌진을 사실상 24시간 대기시키며, 결과가 불만족스러울 경우 비명에 가까운 고성으로 비난했다고 한다. 댓글 작업은 여론 조작이며, 보도 수정 강요는 언론 통제다”고 덧붙였다.

국민의힘은 당 차원의 제보센터를 개설했다. 박 의원은 “후보자는 자진사퇴하고, 이재명 대통령도 인사 참사에 대해 대국민 사과하고 지명을 철회해야 마땅하다”며 “그렇지 않다면 국민의힘 재경위는 인사청문회 이틀 진행과 함께, 이 후보자의 갑질 피해자를 포함한 모든 관계자들에 대한 증인과 참고인 출석 또한 요청할 계획”이라고 전했다.