김이동 삼정KPMG 재무자문 대표 150조 투자, AI·반도체株 수혜 기대 준오헤어서 韓기업 수출 전략 발견 카브아웃·해외딜·ESG 실사 새 흐름

“국민성장펀드가 인수·합병(M&A)은 물론 산업 생태계 전반의 ‘불쏘시개’가 될 것으로 기대하고 있습니다. 대규모 프로젝트를 진행하는 대기업에 투입된 정부 자금이 불을 지펴주고 민간이 뛰어들면 중견·중소기업까지 아우르는 거대한 ‘불길’이 만들어질 겁니다.”

김이동 삼정KPMG 재무자문부문대표는 최근 헤럴드경제와 인터뷰에서 이같이 말했다. 정중동(靜中動)의 시간이었던 지난해를 지나 올해에는 첨단산업 대규모 투자를 바탕으로 한국의 산업과 시장 전체가 ‘퀀텀 점프’할 것으로 내다봤다.

김 대표는 새해 국내 M&A 시장의 새로운 키워드로 국민성장펀드, 국제화를 꼽았다. 김 대표는 “올해 M&A 시장을 기대하고 있다. 150조원의 자금이 미래 성장 섹터에 투자되는 만큼 생태계 기업의 M&A, 해외 진출, 조인트벤처(JV) 설립이 활발해질 것”이라며 “기업들은 투자금을 바탕으로 국가경제에 기여한다는 설득 논리를 구성해 실행해야 한다”고 했다.

이 같은 전망의 배경에는 정부 주도의 대규모 투자 정책이 있다. 정부는 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성해 올해부터 5년 동안 인공지능(AI), 반도체, 바이오, 이차전지, 미래차 등 첨단전략산업에 투자한다. 국내 M&A 시장은 2021년 정점을 찍고 최근까지 침체가 지속되고 있는 가운데 정부의 투자 활성화가 M&A의 물꼬를 터줄 것이라는 기대다.

국내 투자 환경이 개선될 경우, M&A의 무대는 자연스럽게 해외로 확장될 가능성이 크다. 일본과의 크로스보더 딜(국경간거래) 또한 눈여겨 볼 만하다. 김 대표는 “최근 일본 M&A 시장이 활성화하고 있다. 일본에는 한국 기업이 희망하는 원천 기술, 정밀 제조 역량을 가진 기업이 많다”며 “일본 역시 한국의 반도체, 자동차 대기업에 납품할 기반을 만들기 위해 노력하고 있다. 양 국가 간 다양한 협력 시도가 M&A 활성화로 이어질 것으로 예상한다”고 했다.

이미 개별 거래 사례에서도 이런 흐름이 확인되고 있다. 김 대표는 글로벌 사모펀드 블랙스톤의 준오헤어 인수 과정에서 한국 기업의 새로운 생존전략을 발견했다고 설명했다. K-콘텐츠의 성공으로 한국을 눈여겨 보게 된 글로벌 기업이 한국의 제품과 서비스에 지대한 관심을 가지고 있다는 것이다.

김 대표는 이 같은 관심이 일시적 현상에 그치지 않을 것이라고 봤다. 김 대표는 “글로벌 기업은 전통적인 제조업 외에도 한국의 전반적인 제품, 서비스에 호감을 가지고 있다“며 “다양한 영역을 국제화할 수 있다. 준오헤어 같은 기업이 글로벌 기업과 손잡고 외연을 확장하기 적합한 때”라고 했다. 지난해 삼정KPMG는 준오헤어 매각주관사로 거래를 매끄럽게 이어갔다는 평가를 받은 바 있다.

김 대표는 새해에도 대기업의 사업 개편과 카브아웃(사업부 분할매각) 딜 트렌드가 지속될 것으로 내다봤다. 김 대표는 “포트폴리오 재편은 ‘상시적’ 경영활동이 될 것 같다. 트럼프 정부발 관세 이슈, 대미 투자 압력은 예측할 수 없었다”며 “급변하는 정세에 대응하기 위해서는 상시적 사업평가, 매각, 신규 투자가 필요하다”고 했다.

구체적으로 “실적이 부진한 석유화학, 철강, 유통, 건설, 일부 소비재 산업의 사업부를 매각하고 확보한 자원을 바탕으로 반도체, AI, 헬스케어, 전력인프라, 방위산업, 시니어산업, K-콘텐츠 투자에 나설 것”이라고 전망했다.

그는 삼정KPMG는 시장 전망을 바탕으로 M&A 시장의 활성화와 산업 생태계 확장의 ‘동반자’가 될 준비를 마쳤다고 설명했다. 우선 시장 수요를 직접 발굴하는 작업이 한창이다. 김 대표는 “올해 섹터별 딜소싱TF(태스크포스)가 유망기업 경영진을 집중적으로 방문할 예정이다. 급격히 성장하는 만큼 자금이 필요하고 이를 사모펀드, 국민성장펀드와 연결하는 활동이 필요하다”고 설명했다.

업무 효율화 작업에도 착수했다. 삼정KPMG가 지난해 7월 업계 최초로 도입한 AI 기반 플랫폼 딜마인드(Deal Mind)가 대표적이다. 삼정KPMG 국내 법인의 파트너들이 뛰어 수집한 정보와 글로벌 KPMG의 정보를 통합·관리해 인수·매각 기회를 도출하는 플랫폼이다. 잠재 투자자 리스팅 작업에 드는 시간이 획기적으로 줄었다.

특히 카브아웃TF에 거는 기대가 크다. 카브아웃 딜이란 대기업이나 기업집단이 특정 사업부·자회사·브랜드만 분리해 독립 법인으로 만든 뒤 매각하는 거래를 뜻한다. 김 대표는 “한 기업의 사업부였던 곳이 ‘독립’하면 기회와 문제가 동시에 생긴다”며 “분할을 통해 줄일 수 있는 비용, 신규 고객, IT 서비스 이전, 인력 재배치 등 많은 항목을 추정하는 자문 활동이 필요하다”고 강조했다. 이 같은 진단을 실사 전 IM(투자설명서)에 녹여내 궁극적으로 기업의 잠재적 가치를 끌어올리는 것이 목표다.

새해 M&A 시장의 또 다른 화두는 ‘규제 강화’다. 최근 금융위원회가 사모펀드(PEF) 개선안을 발표하면서 PEF 규제의 윤곽이 드러났다. 운용사(GP)의 책임성과 투명성 강화를 위해 금융사 수준의 거버넌스 및 내부 통제 방안 마련을 요구할 방침이다.

김 대표는 사모펀드의 ‘이해관계자’ 개념이 확대되는 흐름을 받아들여야 한다고 봤다. 김 대표는 “사모펀드를 둘러싼 고려 대상이 갈수록 넓어지고 있다. 업계 관계자들도 받아들이고 어느 정도 공감대를 형성해야한다”고 했다. 사모펀드를 GP와 유한책임출자자(LP) 간의 사적 계약으로만 바라보던 시각에서 벗어나, 이제는 인수 대상 기업의 근로자와 주주 등 또한 거래 결과에 직접 영향을 받는다는 의미다.

그는 “이러한 전환은 법 개정을 통한 의무화가 아니라 실사 과정에 녹아들어야 한다”며 ‘환경·사회·지배구조(ESG) 실사’ 도입 중요성을 강조했다. M&A 실사 단계에서 ESG 등 비재무적 리스크를 점검해 보다 많은 이해관계자들을 고려해야 한다는 뜻이다. 김 대표는 “확장된 이해관계자들이 받는 영향까지 실사의 범위에 포함하고 사회적으로 용인 가능한 범위 안에서 조율해야 할 것”이라고 덧붙였다.

박지영·안효정 기자