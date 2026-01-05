2029년까지 투자자산 통합관리 4대연금 수탁 전담해 입지 강화

하나은행이 재정경제부가 주관하는 연기금투자풀의 신규 수탁은행으로 선정됐다고 5일 밝혔다. 이에 하나은행은 올해부터 2029년까지 4년간 연기금투자풀에 속한 기금과 공공기관의 투자자산을 통합 관리하게 된다.

연기금투자풀은 기금 여유자금의 안정성과 수익성을 높이기 위해 재정경제부가 도입한 제도를 뜻한다. 연기금투자풀 수탁은행으로 선정되면 기금 및 공공기관의 투자자산에 대한 취득·처분·결제·보관 업무는 물론 기준가 적정성 검증과 운용행위 감시 역할까지 맡는다. 하나은행은 이번 선정으로 해당 업무 전반을 수행하게 된다.

이번 수탁은행 선정은 경쟁입찰 방식으로 진행됐다. 수탁사의 재무 안정성·수탁 규모·인적 자원·내부통제 및 컴플라이언스 체계·전산 시스템과 업무 프로세스·자산운용 지원 역량 등이 종합적으로 평가됐다.

하나은행은 지난해 차세대 수탁 시스템을 선제적으로 도입해 수기 업무를 대폭 줄이고 처리 용량과 운영 효율성을 높였다. 이를 바탕으로 맞춤형 리포트 제공 등 수탁 서비스의 정교화를 추진해 왔으며 연기금투자풀에서도 보다 고도화된 관리 서비스를 제공하겠다는 방침이다.

특히 이번 선정으로 하나은행은 기존에 수탁 계약을 맺고 있는 국민연금, 공무원연금, 사립학교교직원연금에 더해 군인연금까지 포함한 4대 공적연금 수탁업무를 모두 맡게 됐다. 공적연금 전반을 아우르는 수탁 체계를 구축하며 수탁 시장 내 입지도 한층 강화될 것으로 보인다.

하나은행 관계자는 “연기금투자풀 신규 수탁은행 선정을 통해 수탁 명가로서의 독보적 역량을 시장에서 다시 한번 입증받게 됐다”며 “각종 공적자금이 투입된 연기금투자풀이 보다 안정적으로 관리될 수 있도록 더욱 큰 책임감을 갖고 완성도 높은 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

이 밖에도 하나은행은 우정사업본부, 한국벤처투자 등 주요 기관과 국내외 자산운용사, 보험사를 대상으로 주식·채권·부동산 수익증권 등 다양한 자산에 대한 맞춤형 수탁 서비스를 제공하고 있다. 유혜림 기자