SY 꺾고 2연승…PS 첫진출 향해 질주

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 팀리그 하이원리조트가 2승을 쓸어담은 륏피 체네트(튀르키예)를 앞세워 2연승을 질주, 5라운드 선두에 올라섰다.

4일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 5라운드 2일차 대회에서 하이원리조트는 에스와이를 풀세트 끝에 4:3으로 꺾었다.

승점 2를 확보한 하이원리조트는 2연승을 질주하며 크라운해태와 승점, 승수, 세트득실률로 동률을 이뤘지만, 점수득실률에서 하이원리조트(1.165)가 크라운해태(0.957)에 앞서며 5라운드 선두에 올랐다. PBA 팀리그는 승점-승수-세트득실률-점수득실률 순서로 순위를 가른다.

1세트 체네트·이충복이 서현민-최원준을 11-1(5이닝)로 이기며 앞서나갔고, 2세트엔 이미래·김다희가 이우경·한지은을 9-6(8이닝)으로 돌려세웠다. 3세트에 다시 출격한 체네트가 서현민을 15-12(9이닝)로 잡아내 순식간에 세트스코어 3:0으로 앞서나갔다.

승리까지 한 세트만 남겨놓은 하이원리조트는 갑자기 흔들리기 시작했다. 4세트에 임성균·이미래가 최원준·한지은에 7-9(8이닝)로 덜미를 잡혔고, 5세트와 6세트마저 내리 패배하며 세트 동률을 허용했다. 마지막 7세트에 나선 ‘튀르키예 신성’ 부라크 하샤시가 에스와이 주장 황득희를 상대로 1-1로 맞선 5이닝째 끝내기 하이런 10점으로 11-1로 승리, 팀에 귀중한 승점 2를 안겼다.

하이원리조트는 이날 승리로 종합 순위 4위(18승20패·승점 57) 자리도 지켜내며, 라운드 우승팀이 없는 팀 중 가장 높은 순위에 위치했다. 기존 정규라운드 우승팀이 5라운드에서 또 한 번 우승을 차지할 경우, 라운드 우승팀을 제외한 종합 순위 차순위 팀이 포스트시즌에 진출한다. 23-24시즌 창단한 이래 포스트시즌 경험이 없는 하이원리조트가 포스트시즌에 진출할 수 있을지 이목이 집중된다.

SK렌터카는 하나카드를 세트스코어 4:2로 꺾고 5라운드 첫 승을 신고했다. 직전 라운드 우승팀 크라운해태는 우리금융캐피탈을 세트스코어 4:3으로 잡아내고 2연승을 질주했다. 웰컴저축은행과 NH농협카드는 각각 하림과 휴온스를 풀세트 끝에 꺾고 5라운드 첫 승을 올렸다.