아이오닉 한국·유럽·미국서 최고 등급 전동화 차종 프로모션…최대 100만원 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 순수전기차 브랜드 ‘아이오닉’ 라인업이 글로벌 주요 자동차 안전 평가에서 우수한 성적을 달성한 것을 기념해 특별 프로모션 ‘EV 얼리버드 이벤트’를 실시한다고 5일 밝혔다.

현대차는 새해 1월에 현대 전동화 승용 차종(아이오닉 5·6·9 및 코나 일렉트릭, N 포함)을 계약하고 3월 내 출고하는 고객에게 100만원의 할인을 제공한다. 또한 현대 전동화 소형상용 차종(ST1 및 포터 일렉트릭)을 1월에 계약하고 3월 내 출고하는 고객에 대해서는 50만원의 할인을 제공한다.

현대 인증 중고차의 ‘트레이드 인’ 혜택을 합산할 경우 할인 폭은 더욱 커진다. 현대차는 최근 기존 차량을 현대 인증 중고차에 판매하고 현대차의 전기차를 구입하는 고객을 대상으로 할인 혜택을 기존 50만원에서 100만원으로 확대한 바 있다.

현대차가 ‘EV 얼리버드 이벤트’를 실시하는 것은 아이오닉 브랜드가 우수한 안전성을 인정받은 데 따른 것이다.

현대 전동화 플래그십 SUV ‘아이오닉 9’은 최근 국토교통부와 한국교통안전공단 자동차안전연구원이 발표한 ‘2025년 자동차안전도평가’ 종합평가 결과에서 평가 차종 중 최고점을 기록하며 국내에서 가장 안전한 차로 선정됐다. 현대차는 ▷2021년 아이오닉 5 ▷2022년 아이오닉 6 ▷2023년 코나 일렉트릭 또한 1등급을 획득한 바 있다.

아이오닉 브랜드는 글로벌 시장에서도 안전성을 폭넓게 인정받았다. ▷아이오닉 5 ▷아이오닉 6 ▷아이오닉 9 등 3개 차종이 지난해 미국 고속도로 안전보험협회의 충돌 안전 평가에서 최고 등급인 ‘톱 세이프티 픽 플러스’를 획득했다. 또한 3개 차종은 유럽 신차 안전성 평가 프로그램인 ‘유로 NCAP’에서도 최고 등급인 별 다섯을 받았다.

현대차 관계자는 “현대차의 안전 철학과 기술력이 주요 자동차 안전 평가에서 다시 한번 최고 수준임을 인정받았다”라며 “이번 프로모션은 고객 성원에 대한 감사의 뜻과 더 많은 고객이 현대의 안전·전동화 가치를 경험하시길 바라는 마음으로 준비했다”라고 밝혔다.

한편 새해를 맞이해 고객의 부담을 덜어줄 제네시스 특별 프로모션도 진행된다. 제네시스 GV80는 최대 500만원, G80과 GV70은 최대 300만원의 혜택이 제공된다.

또한, 작년에 생산된 ▷G80(EV 제외) ▷GV70(EV 제외) ▷GV80(쿠페 포함)을 대상으로 36개월 0.9%, 48개월 1.9%, 60개월 2.9%의 저금리 할부 프로모션을 마련했다. G80를 저금리 프로모션 36개월 할부 무이자 혜택을 적용받아 구매하는 경우 고객은 약 333만원의 이자 비용을 아낄 수 있다.

