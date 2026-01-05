‘아우디 오픈 하우스’ 행사서 A3·Q3·Q7·Q8 집중 소개 고객의 라이프스타일 맞춘 맞춤형 모델 제안

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디 코리아는 새해의 시작을 맞아 고객을 전시장으로 초대하는 글로벌 브랜드 프로그램 ‘아우디 오픈 하우스’를 운영하며, 오는 3월까지 전국 아우디 공식 전시장에서 고객 초청 프로그램을 진행한다고 5일 밝혔다.

‘아우디 오픈 하우스’는 한 해의 출발점에서 전시장의 문을 열고 고객을 환영한다는 의미를 담은 브랜드 프로그램으로, 고객이 보다 여유롭고 편안한 환경에서 아우디의 핵심 라인업과 브랜드 가치를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다. 이번 프로그램은 전국 아우디 공식 전시장에서 동일한 행사명과 브랜딩, 메시지로 운영되며, 연초 고객과의 관계를 새롭게 시작하는 브랜드 접점으로 마련됐다.

행사 기간 동안 방문 고객은 전시된 차량을 자유롭게 둘러보며 아우디가 추구하는 디자인과 기술을 경험하고, 전문적인 상담을 통해 자신의 라이프스타일과 주행 환경에 어울리는 모델들을 차분하게 살펴볼 수 있다. ‘아우디 오픈 하우스’는 단순한 전시를 넘어, 실제 구매를 고려하는 고객에게 실질적인 선택 기준과 함께 새해 시즌에 맞춘 제안을 제공하는 것이 특징이다.

이번 오픈 하우스에서는 아우디 A3, 아우디 Q3, 아우디 Q7, 아우디 Q8 등 총 4개 핵심 모델이 소개된다. 해당 모델들은 아우디 코리아가 한국 고객의 라이프스타일과 이동 패턴을 고려해 선별한 라인업으로, 엔트리 세단부터 대형 SUV(스포츠유틸리티차량)까지 아우디 브랜드의 폭넓은 선택지를 한 자리에서 경험할 수 있도록 구성됐다.

아우디 코리아는 이번 ‘아우디 오픈 하우스’를 오는 3월까지 월별 테마와 함께 운영한다. 1월에는 새해의 출발을 의미하는 ‘새로운 시작’, 2월에는 설 연휴를 중심으로 한 ‘가족과의 시간’, 3월에는 새 학기와 함께 일상의 리듬을 새롭게 정비하는 ‘생활의 리셋’을 주제로 고객의 다양한 삶의 장면과 아우디의 핵심 모델을 연결할 계획이다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 “‘아우디 오픈 하우스’는 새해의 출발점에서 고객 한 분 한 분을 전시장으로 초대해, 아우디가 추구하는 가치와 핵심 모델을 보다 편안한 환경에서 경험하실 수 있도록 마련한 프로그램이다”며 “신규 고객에게는 아우디와의 새로운 시작을 제안하고, 기존 고객에게는 그동안의 신뢰와 성원에 감사의 마음을 전하며, 2026년을 고객에게 한 발 먼저 다가가는 의미 있는 출발점으로 만들어 가고자 한다”고 말했다.

한편, ‘아우디 오픈 하우스’는 5일부터 오는 3월 31일까지 고진모터스, 태안모터스, 코오롱아우토, 바이에른오토, 위본모터스, 한서모터스, 중산모터스, 아이언오토 등 8개 공식 딜러사와 함께 전국 아우디 공식 전시장에서 운영된다.