도이치 모터스 차량 후원 이정효 신임감독 취임식서 차량 전달

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 코리아의 공식 딜러사인 도이치 모터스가 수원삼성블루윙즈와의 파트너십을 올해에도 이어간다고 5일 밝혔다. 더불어 수원삼성블루윙즈의 11대 감독으로 취임한 이정효 감독에게 ‘BMW X5 40i M 스포츠’ 모델을 향후 1년간 후원하며 K리그 1 승격을 향한 도전을 응원한다.

지난 2일 경기도 수원에 있는 도이치오토월드 내 차란차 스튜디오에서 수원삼성블루윙즈의 신임 감독인 이정효 감독의 취임식이 진행됐다. 이번 취임식은 지난 2019년부터 파트너십을 맺어온 도이치 모터스의 도이치 오토월드에서 진행됐으며, 이정효 감독을 위한 도이치 모터스의 차량 후원 전달식도 함께 열렸다.

도이치 모터스는 이정효 감독에게 BMW X5 40i M 스포츠 모델을 재임 기간 지속 후원한다고 전했다. BMW X5는 현행 4세대 모델로, BMW의 베스트셀러 스포츠액티비티차량(SAV)이자 수입 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장에서도 높은 판매량을 기록하고 있는 모델이다.

그중에서도 BMW X5 40i M 스포츠 모델은 2023년 부분 변경을 거치며 한층 세련된 디자인을 완성했으며, 48V 마일드 하이브리드 시스템을 적용해 성능을 강화했다. 최고 출력 381마력, 최대토크 55.1㎏·m를 발휘해 강력한 주행 성능과 안정적인 승차감을 동시에 제공한다.

도이치 모터스는 이번 차량 후원을 통해 이정효 감독의 안정적인 활동을 돕는 한편, 수원삼성블루윙즈의 2026년 K리그 1 승격 도전에 힘을 보탠다는 계획이다.

수원삼성블루윙즈 관계자는 “신임 이정효 감독은 부임 즉시 2026년 시즌 준비에 돌입했으며, 모두의 염원인 K리그 1 승격을 이루기 위해 선수 구성 및 전력 강화를 포함한 모든 준비에 최선을 다할 예정”이라고 밝혔다.

권혁민 도이치 모터스 대표이사는 “수원삼성블루윙즈와 7년째 이어온 파트너십을 기반으로, 2026년 이정효 감독과 함께 하는 도전을 수원삼성 팬 분들과 함께 응원할 수 있어 더욱 뜻깊은 한 해가 될 것 같다”며 “앞으로도 도이치 모터스는 다양한 스포츠 후원 및 사회공헌 활동을 통해 BMW의 프리미엄 가치와 브랜드 철학을 지속적으로 전달해 나갈 것”이라고 말했다.