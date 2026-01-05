공공성·활용성 중심으로 대상지 선정

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 탄소저감 실천을 위한 대표 정책 ‘100만 그루 나무심기’ 추진을 위해 일상 가까이에서 숲을 누릴 수 있는 ‘2026년 생활 숲(마을숲·학교숲) 조성 사업’을 본격 추진한다고 밝혔다.

구는 주거지와 학교 등 주민 생활권 가까운 공간에 숲을 조성해 탄소흡수 기능을 강화하는 동시에, 아이부터 어르신까지 자연을 체감할 수 있는 도심 내 생활녹지를 확산해 나간다는 계획이다.

생활 숲 조성 사업은 마을과 학교 주변의 유휴 공간을 활용해 숲을 조성하는 체감형 녹지 확충 사업이다. 대규모 공원 조성에 그치지 않고, 주민들이 매일 오가는 통행로와 마을 안길, 학교 안팎 공간을 숲으로 연결함으로써 생활 속에서 자연을 가까이 누릴 수 있도록 하는 것이 특징이다.

특히 학교숲은 아이들이 자연과 교감하며 성장할 수 있는 교육 공간으로, 마을숲은 주민 누구나 쉬고 머무를 수 있는 일상의 쉼터로 기능하도록 조성된다.

생활 숲 조성 사업 대상지 접수는 26년 1월 14일까지 진행된다. 대상지는 마을숲과 학교숲 조성이 가능한 부지로 아파트 단지, 학교, 유치원 등 주민 생활권 내 공간이 해당한다.

대상지 선정은 공공성과 접근성, 부지의 적합성, 필요성, 주민참여도 등을 종합적으로 고려한다. 누구에게나 열린 공간인지, 주변 생활권과 자연스럽게 연결되는지는 물론, 숲 조성 이후 휴식·교육·체험 공간으로 활용할 수 있는 잠재력도 함께 평가한다.

특히 나무심기 단계부터 조성 이후 유지·관리까지 주민이 적극적으로 참여할 수 있는지가 중요한 판단 기준이다.

구는 25년 대상지 18곳을 선정하여 총 1만6382그루의 나무를 심는 등 도시 곳곳에 녹색 공간을 확충해 왔으며, 이번 2026년 생활 숲 조성 사업을 통해 그 범위를 확대할 예정이다.

오승록 노원구청장은 “마을과 학교 곳곳에 숲을 조성해 아이들에게는 자연 속 배움의 환경을, 주민들에게는 쉼과 여유가 있는 일상을 제공하는 노원을 만들어가겠다”고 말했다.