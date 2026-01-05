대한MMA연맹(회장 전재원)이 중국 쓰촨성에서 개최되는 2026 AMMA(아시아종합격투기협회) 심판세미나에 대표단을 파견했다고 5일 밝혔다.

5~7일 루저우시 소재 ‘하워드 존슨 리쿼 캐피탈’ 호텔에서 열리는 이번 세미나에 연맹 심판위원회 소속 고영욱, 권세윤, 박승찬 심판은 4일 인천국제공항을 통해 중국 청두로 출국했다. 연맹은 이론 지식, 실무 능력, 외국어 구사 능력 등을 종합적으로 평가해 대표단을 선발했다고 전했다.

또한 연맹은 오는 9~11일 루저우 올림픽파크 스타디움에서 열리는 제3회 AMMA 선수권대회에도 선수단을 파견한다. 선수단은 단장 박평화 수석부회장(블랙컴뱃 대표)과 부단장 전용재 사무처장(파라에스트라코리아 대표)을 필두로 대회 일정에 맞춰 순차적으로 출국할 예정이라고 연맹은 전했다.

전재원 대한MMA연맹 회장은 “국내 아마추어 MMA의 저변이 빠르게 확대되면서 심판의 전문성과 체계적인 관리 시스템의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “선수와 심판 모두 국가를 대표한다는 책임감을 갖고 의미 있는 경험을 쌓고 돌아오길 바란다”고 전했다.