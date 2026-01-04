행안부 ‘2025년 주민등록 인구통계 분석’ 70대 이상 ‘나홀로 노인’ 가장 많아

[헤럴드경제=김희량 기자] 65세 이상 고령 인구가 지속적으로 증가해 지난해 전체 주민등록 인구의 21.21%에 이른 것으로 파악됐다. 특히 1인 세대 가운데 일명 70대 이상인 ‘나홀로 노인’이 가장 큰 비중을 차지했다.

4일 행정안전부의 ‘2025년 주민등록 인구통계 분석’ 결과에 따르면 지난해 65세 이상 고령 인구는 1084만822명으로 전년(1025만6782명)보다 58만4040명(5.69%) 늘었다.

전체 주민등록 인구 5111만7천378명 가운데 고령 인구 비중은 21.21%에 달한다. 한국은 2024년 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘어서며 초고령사회에 진입한 바 있다. 유엔(UN)은 65세 이상 인구 비율이 전체 인구의 7% 이상이면 고령화사회, 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회로 분류한다.

고령 인구 성별 비중은 여성이 23.39%로 남성(19.00%)보다 4.39%포인트(p) 많았다. 권역별로는 수도권이 전체의 18.82%, 비수도권은 23.69%로 파악됐다.

65세 이상 인구 비중이 20%를 넘는 시·도는 전남(28.46%), 경북(27.46%), 강원(26.81%), 전북(26.61%), 부산(25.26%), 충남(23.43%), 경남(23.24%), 충북(23.05%), 대구(22.07%), 서울(20.43%), 제주(20.09%) 등 11곳이었다.

특히 서울과 제주는 고령 인구 비중이 2025년 처음으로 20%를 넘었다.

226개 시·군·구에서는 경북 의성군(49.20%), 대구 군위군(48.96%), 경남 합천군(47.39%), 전남 고흥군(47.25%), 경북 청도군(46.49%) 순으로 고령 인구 비중이 높은 것으로 집계됐다.

전체 시·군·구 중 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘는 곳은 170곳이었다.

울산 울주군과 부산 기장군, 경남 창원시 등 19곳은 지난해 처음으로 20%를 넘었다.

2025년 주민등록 세대 수는 2430만87세대로 전년보다 18만1159세대(0.75%) 증가했지만, 평균 세대원 수는 2.10명으로 0.02명 줄었다

이 가운데 1인 세대는 1027만2573세대로 전년 대비 1.48% 증가, 전체 세대의 42.27%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그밖에 2인 세대(25.31%), 3인 세대(16.77%), 4인 이상 세대(15.65%) 순으로 비중을 보이고 있다.

연령대별 1인 세대를 보면 70대 이상이 221만8764명으로 전체 1인 세대 중 가장 비중이 높은 21.60%를 차지한다. 이어 60대(18.90%), 30대(16.92%), 50대(15.92%), 20대(13.94%), 40대(12.29%), 20대 미만(0.44%) 순으로 나타났다.

성별로는 20대 미만과 70대 이상 1인 세대에서 여성이 많았고, 20∼60대 1인 세대에서는 남성이 더 많은 것으로 파악됐다.

1인 세대를 성별·연령대별로 보면 남자는 30대가 20.60%로 가장 많았고, 뒤이어 50대(18.82%), 60대(18.64%), 40대(15.47%), 20대(13.74%), 70대 이상(12.32%), 20대 미만(0.41%) 순으로 조사됐다.

여자는 70대 이상이 31.35%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 60대(19.17%), 20대(14.16%), 30대(13.04%), 50대(12.87%), 40대(8.94%), 20대 미만(0.47%) 순으로 나타났다.