새해 맞은 주식시장, 첫 거래일부터 사상 최고치 한 해의 향방 가늠할 수 있는 1월, 올해 주도주는

[헤럴드경제=홍태화 기자] 새해를 맞아 1월 주식시장으로 투자자 관심이 몰리고 있다. 통상 1월 증시에서 상승세를 기록한 업종은 연간으로도 상승할 확률이 60%에 달한다는 점에서 한해의 향방을 가늠할 수 있는 이정표로 거론된다.

증권가에서는 지난해 증시를 주도했던 반도체주가 올해에도 좋은 흐름을 이어갈 가능성을 대부분 공통으로 점치고 있다. 이와 함께 배당주와 같은 정책 수혜주 등도 함께 살펴볼 필요가 있다는 분석이 나온다.

특히, 올해는 개장 첫 날부터 코스피가 사상 최고치를 달성했다. 한국거래소에 따르면 지난 2일 코스피는 전 거래일보다 2.27% 오른 4309.63에 거래를 마쳤다. 새해 첫날 사상 최고치를 달성한 것은 1983년 코스피 출범 이래 5번째 기록이다.

이전에 새해 첫 거래일 최고 기록을 경신한 사례는 저유가·저금리·저환율의 3저(低) 현상이 나타났던 1988년 1월 4일과 적립식 펀드 열풍이 불었던 2006년 1월 2일, 미국 양적완화로 유동성 랠리가 펼쳐진 2011년 1월 3일, 동학개미 운동이 벌어진 2021년 1월 4일 등 4건이 전부다.

새해 첫날 시장이 축포를 쏘면서 올해 주식시장 전반이 좋은 흐름을 이어갈 가능성도 커졌다. 역사적으로 1월 흐름이 연간 흐름과 맞물리는 사례가 적지 않기 때문이다.

김수연 한화투자증권 연구원은 “2013년 이후 26개 업종을 분석한 결과, 1월에 오른 업종이 그해 연간으로도 상승할 확률은 약 60%였다”며 “1월 흐름이 그해 시장 방향성을 미리 보여주는 경우가 많다”고 강조했다.

올해 개장 첫날 강세를 보였던 업종은 단연 반도체다. 2일 국내 주식시장 대장주인 삼성전자는 무려 7.17% 급등한 12만8500원으로 장을 마쳤다. 지난달 30일 기록한 장중 사상 최고치(12만1200원)를 갈아치우며 ‘12만전자’를 회복한 것을 뛰어넘어 ‘13만전자’까지 눈앞에 뒀다.

국내 시가총액 2위인 SK하이닉스도 3.99% 급등한 67만7000원으로 마감해 신고가를 경신했다. 업종별로 봐도 전기·전자(4.85%)가 가장 높은 상승세를 나타냈다.

증권가에서도 당장 인공지능(AI) 붐을 탄 반도체주가 상승세를 계속 이어갈 수 있다는 분석이 많다. 김수연 연구원은 “(올해) 이익 증분 93조원 중 60조원을 반도체가 차지하고 있다”며 “올해 이익 컨센서스 중 반도체 비중이 44%인데, 이는 2018년 46% 이후 최대”라고 설명했다.

이어 “올해 코스피가 상승세를 지속할지는 반도체에 달려있고, 시장 여건은 아직 긍정적”이라며 “밸류에이션 부담이 높지 않고 유동성은 풍부하다”고 덧붙였다.

정부가 펼치는 증시 활성화 정책에 따른 수혜주도 살펴볼 필요가 있다. 배당주 등 가치주가 오를 개연성이 있다는 분석이다.

정상휘 교보증권 책임연구원은 “증시 부양 정책 패러다임이 강력한 방향으로 지속될 가능성이 높고, 정책 수혜주들의 모멘텀이 부각될 가능성이 높다”며 “3차 상법 개정안의 통과가 2026년 연초에 예정된 상황”이라고 설명했다.

3차 상법 개정안은 자사주의 용도 제한을 명문화해 지배구조 공고화로의 자사주 오남용을 제한하고, 자사주 소각 의무화를 추진해 주주환원의 확대를 추구하는 법안이다.

최근에 자발적으로 이익소각 목적용 자사주 취득 혹은 소각을 진행했던 기업들, 현재 보유 중인 자사주를 현재 시장가에 소각해도 재무구조 및 경영권 방어에 미치는 악영향이 적은 기업들은 해당 법안에 따라 주가가 상승 동력을 강하게 얻을 수 있다.

또 지난해 12월 초에는 기업별 배당 여력 및 주주들의 배당소득 확대를 위한 배당소득 분리과세 법제화가 이뤄졌다. 배당 여력이 확대되면서 배당주의 가치가 더 오를 수 있다.

정상휘 책임연구원은 “기존 종합소득 합산 누진과세 제도 대비 상대적으로 배당소득 고소득 구간에서의 절세 효과가 크게끔 법제화하여 배당 여력 확대 유인을 제공했다”며 “전통적인 고배당주인 은행, 증권, 보험 등 금융주들 및 실적 측면에서 모멘텀이 클 반도체 업종에 특히 주목한다”고 강조했다.