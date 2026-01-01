[헤럴드경제=이원율 기자]키어 스타머 영국 총리가 주요 선거가 잡힌 새해를 맞아 신년사에서 유권자의 표심에 대고 구애했다.

스타머 총리는 지난달 31일(현지시간) 오후 총리 관저에서 한 신년사에서 “우리는 다른 이들이 만든 쇠퇴와 분열을 이길 것”이라며 “우리 선택으로 2026년 더 많은 국민이 긍정적 변화를 느끼기 시작할 것”이라고 강조했다.

올해에는 5월 잉글랜드 지방선거, 웨일스 총선, 스코틀랜드 총선 등 주요 선거 일정이 잡혀있다.

이런 가운데 집권 노동당은 지지율 급락에 따른 참패가 예상되는 분위기다.

노동당은 2024년 7월 총선에서 압승했다. 하지만 집권 초기부터 지지율이 크게 떨어져 우익 성향 영국개혁당에게 밀리고 있다. 노동당 내 스타머 내각의 국정 운영 기조에 대한 불만도 상당해 당 대표와 총리 교체론도 이어지고 있다.

스타머 총리는 “변화의 속도에 좌절하는 분위기에 공감한다”면서도 “우리가 직면한 문제들은 수십년에 걸쳐 쌓였다. 쇄신은 하룻밤새 이룰 수 있는 게 아니지만, 나라를 안정적 기반 위에 다시 올려놓는 게 우리 힘이 될 것”이라고 했다.

스타머 총리는 지난달 초 시사주간지 이코노미스트와 한 인터뷰에서는 “다음 선거는 ‘노동당 대 보수당’이 아닌 ‘노동당 대 영국개혁당’이 될 것”이라며 “(중도우파)보수당 정부라면 나는 밤잠을 이룰 수 있지만, 영국에 우익 정부가 들어서면 그것은 전혀 다른 문제”라고 했다.

그는 “그들의 경제학은 순전한 환상”이라며 “그들은 관용적이고 다양한 나라에서 살지 않는다. 그들은 나라를 찢어놓을 것”이라고 말하기도 했다.

한편 영국개혁당은 이미 5월 선거를 바라보며 ‘준비 모드’에 들어섰다.

나이절 패라지 영국개혁당 대표는 지난해 영국이 더 우울해지고 가난해졌다고 주장했다.

오는 5월 차기 영국 총선이 가장 중대한 선거 기간이 될 것이라고 강조하기도 했다.