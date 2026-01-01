[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사와 티맵(TMAP)은 작년 데이터를 분석해 가을 대비 겨울철 주행 수가 급상승한 전국 겨울 명소 여섯 곳을 선정했다.

2026년 1월 1일 한국관광공사의 ‘대한민국 구석구석’ 관광포털에 따르면, 여행객 증가 데이터는 티맵이 제공했고, 그 현장 탐방은 장주희 작가가 다녀왔다.

추천 여행지는 양주눈꽃축제 눈썰매장, 정선 하이원리조트 스노우월드, 청양 칠갑산 얼음분수축제, 진주시 야외스케이트장, 무주꽁꽁놀이축제, 제주 위미동백나무군락이다.

▶줄줄이 썰매

양주 눈썰매장의 명물은 ‘줄줄이 썰매’다. 썰매 여러 대를 기차처럼 연결한 이 썰매는 최대 10명까지 탑승 가능하다. 인원이 많을수록 가속도가 붙기 때문에, 아이와 어른 모두 남다른 스릴감을 즐길 수 있다.

다른 팀과 합승하다 낯선 이들과 뜻밖의 팀워크가 생기는 점도 꿀잼 포인트다. 줄줄이 썰매 외에도 대야를 타고 얼음 위에 빽빽하게 세워진 기둥 사이를 통과하는 미로 썰매, 수조에서 뜰채로 빙어를 낚는 빙어 체험 등 단체로 즐기기 좋은 놀거리가 가득하다.

마음껏 뛰어놀았다면 축제장 곳곳에 자리한 푸드트럭에서 따끈한 간식으로 에너지를 채워보자. 떡볶이와 어묵, 닭꼬치 같은 친숙한 메뉴들이 속을 든든하게 데워주고, 겨울 여행의 재미를 한층 풍성하게 만들어준다. 티맵 추천 주변 맛집은 송추가마골(본관 숯불 양념 소갈비와 갈비탕 전문점), 파크프리베(넓은 잔디밭과 탁 트인 전망이 매력적인 대형 카페) 등이다.

▶정선 고원 래프팅 썰매

하이원 스노우월드는 스키장으로 유명한 하이원리조트 정상부에 조성된 겨울 테마파크다. 케이블카를 타고 해발 1340m 정상에 오르면 드넓은 설원과 다양한 겨울 액티비티를 즐길 수 있는 놀이 공간이 시원하게 펼쳐진다.

이곳의 대표 즐길 거리는 4~6명이 함께 타는 ‘래프팅 썰매’다. 내려가는 동안 보트가 슬로프 양옆 눈 벽에 연달아 부딪히며 좌우로 흔들리는데, 마치 롤러코스터를 탄 듯한 스릴을 느낄 수 있다. 출발점으로 올라가는 무빙워크가 있어서 체력 소모가 적다는 점도 장점이다.

크리스마스트리, TV 프레임 등 곳곳에 마련된 조형물과 탁 트인 설경 덕분에 누구나 인생샷을 건질 수 있다. 신나는 액티비티로 몸을 깨우고, SNS에 올릴 멋진 사진까지 챙기는 일거양득의 즐거움을 스노우월드에서 경험해 보자.

티맵 추천 주변 맛집은 정선메밀촌막국수(명태 초절임과 메밀 순이 듬뿍 올라간 막국수가 대표 메뉴, 곤드레밥), 넌 커피(통창 너머 정선의 산세가 시원하게 펼쳐지는 카페로, 쫀득한 브라우니와 다과 세트 등) 등이 있다,

▶충남 알프스

‘충남의 알프스’라 불리는 칠갑산은 얼음분수축제가 열릴 때면 온통 하얀 얼음 왕국으로 변신한다.

축제장 입구의 거대한 얼음 성을 지나면 높게 솟은 얼음 분수가 장관을 이루고, 뽀로로·짱구·티니핑 등 아이들이 좋아하는 캐릭터 눈 조각이 환한 미소로 맞이한다.

한편에는 겨울 액티비티를 즐길 수 있는 체험장이 마련되어 있다. 눈썰매장은 난이도별 코스가 다양해 아이는 물론 어른도 즐기기 좋고, 얼음 봅슬레이는 아예 안 탄 사람은 있어도 한 번만 타는 사람은 없을 정도로 스릴 만점이다.

깡통 열차, 빙어 낚시 등 가볍게 즐길만한 체험도 눈에 띈다. 한바탕 놀고 난 뒤에는 따뜻한 먹거리가 기다린다. 타닥타닥 타오르는 장작불에서는 군밤과 군고구마가 맛있게 익어가고, 한입 베어 물면 겨울의 매서운 바람도 금세 잊힌다. 눈부신 설경 속에서 즐기는 따끈한 음식은 몸도 마음도 포근하게 만든다. 여기에 LED 불빛이 밝히는 야간 경관까지 감상한다면, 빈틈없이 꽉 채운 겨울 여행이 완성된다.

티맵 추천 주변 맛집은 바닷물손두부(간수 대신 바닷물을 사용해 부드럽고 촉촉한 모두부가 대표 메뉴다. 국내산 콩으로 직접 띄운 구기자 청국장도 별미), 꽃이 머무는 자리(직접 재배한 식용 꽃으로 만든 꽃 비빔밥과 꽃 샌드위치를 맛볼 수 있는 이색 카페 겸 레스토랑)이다.

▶진주 야외스케이트장

가성비 좋은 겨울 여행지를 찾는다면 진주시 야외스케이트장으로 달려가자. 스케이트와 헬멧 대여 포함해서 단돈 1500원에 1시간 10분 동안 스케이트장을 이용할 수 있다. 끈이 달린 작은 썰매판에 아이를 앉혀놓고 끌어주는 얼음썰매 체험도 단돈 2000원이다.

체험 요금이 대부분 저렴해서 지역 주민들이 즐겨 찾는다. 스케이트를 처음 타 보는 아이들을 위한 배려도 돋보인다.

공룡·돌고래 모양의 귀여운 보조 기구가 있어 넘어질 걱정 없이 안정적으로 스케이트를 익힐 수 있다. 아이스 튜브 슬라이드는 슬로프 높이가 비교적 낮아 겁이 많은 아이들도 안전하게 즐길 수 있다.

튜브라는 안전장치 외에도 팔꿈치와 무릎 보호대까지 무료로 대여해주니 더욱 안심이 된다.

티맵 추천 주변 맛집은 하연옥 본점(1945년부터 전통을 이어온 진주냉면의 명가로, 소고기 육전을 고명으로 올린 깊고 진한 맛의 냉면이 유명), 로스팅웨어(커피 애호가들이 즐겨 찾는 대형 로스터리 카페로, 개방감 있는 인테리어와 콜드브루 추출 과정을 직접 볼 수 있는 점이 매력)를 들수 있다.

▶논두렁 밭두렁 깡통기차

도시의 화려함보다 소박한 겨울 풍경이 끌린다면 무주꽁꽁놀이축제로 떠나 보자. 꽁꽁 언 논밭에서 펼쳐지는 이 축제는 마을 주민들이 직접 꾸리는 만큼 투박하지만 정겨운 매력이 가득하다.

깡통 기차를 타고 동네를 한 바퀴 돌거나, 얼음 썰매·눈썰매 등 다양한 겨울 놀이를 즐길 수 있다. 전라북도가 인정한 2025년 지역 특화형 겨울 축제로, 즐길 거리는 믿고 가도 좋다. 축제의 하이라이트는 단연 먹거리 체험이다.

연탄불에 굽는 쫀디기, 달고나 등 추억의 간식들이 아이들에게는 새로운 경험이 되고 부모에게는 어린 시절 향수를 불러일으킨다. 마을 부녀회가 준비한 떡국, 국수, 김치전 같은 한식 메뉴도 저렴하고 든든하다. 넉넉한 인심과 함께 푸근한 농촌의 겨울을 만끽해 보자.

티맵 추천 주변 맛집은 천지가든(전국적으로 이름난 한정식 전문점으로, 다양한 산나물을 정갈하게 차려내는 산채비빔밥과 몸에 좋은 능이버섯전골이 특히 유명), 무주창고(옛 쌀 창고를 개조한 대형 베이커리 카페로, 높은 층고에서 비롯된 시원한 개방감과 자연광으로 연출한 편안한 분위기가 인상적) 등이다.

▶동백 500그루의 붉은 열정

제주 남원읍 위미리의 동백나무군락은 한 사람의 정성으로 만들어진 숲이다. 150년 전, 현맹춘 할머니가 거센 해풍을 막기 위해 심은 동백나무가 지금은 500그루 규모의 울창한 숲으로 성장했다.

높고 두텁게 자란 동백나무들이 늘어선 풍경은 웅장하면서도 고요하다. 겨울이면 꽃잎이 나무 아래 촘촘히 쌓여 레드카펫을 이루는데, 이 독특한 풍경을 사진에 담으려는 이들이 많이 찾는다.

현재 군락 내부는 탐방로 조성 공사로 인해 출입이 제한되지만, 바깥에서도 탐스러운 꽃송이와 함께 충분히 멋진 사진을 남길 수 있다. 한층 다채로운 풍경을 즐기고 싶다면 인근 제주동백수목원 을 함께 둘러보자.

동글동글한 애기동백나무가 길을 따라 이어져 있어 산책하기 좋고, 떨어진 꽃잎 사이를 걷는 재미도 있다. 애기동백은 11월부터 1월까지, 토종 동백은 1월부터 3월까지 꽃을 피우니, 겨울 햇살 아래 더욱 또렷해지는 붉은빛을 카메라에 담아보자.

티맵 추천 주변 맛집은 공천포식당(된장으로 맛을 내 구수하고 담백한 육수가 특징인 제주식 물회 전문점으로, 전복 물회·한치물회 등 다양한 물회), 허니문하우스(과거 호텔이었던 건물을 리모델링한 카페로, 이국적인 건축미와 넓은 정원이 특징이며 제주 당근으로 만든 주스와 케이크가 인기 메뉴) 등을 들수 있다.