AI 번역 프로그램 ‘자이보이스’ 활용해 TBM 모니터 한편에 중국어·베트남어·미얀마어 등 5000페이지 넘는 시공 기준 단번에 검색 가능 자이북·세이프티북 등…AI드론·로봇개 활용

자, 공지 전달하겠습니다. 我会传达公告的 (중국어) nào , mình sẽ thông báo nhé (베트남어) ကဲ၊ အခု အကြောင်းကြားချက် ပြောပါမယ်နော်။ (미얀마어) 지난달 19일 오후 진행된 서울 마포구 아파트 공사현장 작업 전 안전회의(TBM·툴박스미팅)에서 작업반장 A씨의 전달사항이 인공지능(AI)을 통해 실시간으로 번역됐다.

[헤럴드경제=신혜원 기자] 제조·유통·금융·정보기술(IT) 등 산업 전반의 인공지능 전환(AI Transformation·AX)이 가속화되고 있는 가운데, 건설업계 역시 시공 및 안전관리를 비롯한 현장 운영에 AI를 적극 도입하고 있다. 인력의존도가 높고 안전사고 위험이 큰 건설산업 특성상 AI가 생산성 향상 및 안전 리스크를 줄일 수 있는 핵심 도구로 주목받고 있다. 이렇듯 AX를 통한 현장 운영 혁신을 추진하고 있는 대표적 사례가 GS건설이다.

지난달 말 찾은 서울 마포구 공덕동 ‘마포자이힐스테이트라첼스’(공덕1구역) 공사현장에선 수백명의 근로자들이 참여한 작업 전 안전회의(TBM)가 진행되고 있었다. TBM이 이뤄지는 현장 곳곳 기둥에 모니터가 수십대 설치돼 있는데, 작업반장이 마이크로 공지사항을 전달하자 그의 말이 모니터에 중국어·베트남어·미얀마어 등 여러 언어로 실시간으로 번역돼 표시됐다.

마포자이힐스테이트라첼스 공사현장 근로자 약 700여명 중 외국인 비율은 약 30%다. 이날 하늘색 안전모를 착용한 외국인 근로자들 중 한국어가 능숙하지 않은 이들은 모니터 오른편에 표시된 모국어 자막을 따라 공지 내용을 확인하는 모습이었다.

이러한 다국어 동시통역은 GS건설이 자체적으로 개발한 AI 번역 프로그램 ‘자이보이스(Xi Voice)’를 활용한 것이다. 지난해 GS건설이 도입한 자이보이스는 ▷건설용어의 정확한 번역 기능 ▷다양한 언어로의 번역 기능 ▷음성인식이 원활화지 않을 경우를 대비한 자판입력 기능 ▷QR코드를 통한 근로자 모바일 활용 기능 ▷조회 시 사용되는 자료의 번역기능 등을 갖췄다. 특히 복잡한 건설 전문용어를 AI에 사전 학습시켜 번역 오류를 최소화했다.

곽성민 GS건설 CDO기획팀 책임은 “기존에 사용되는 번역 애플리케이션은 이용 가능한 언어가 한정돼 있어 외국인 근로자가 많은 국적의 언어는 서비스되지 않는다는 한계가 있었다”며 “자이보이스는 120여개국 언어가 지원되기 때문에 각 나라별 언어로 정확하게 번역된다는 것이 장점”이라고 설명했다.

자이보이스는 TBM과 같은 조회 시간 외 작업 과정에서도 활용되고 있다. 현장 관리자가 휴대전화에 음성을 인식시키면 외국인 근로자의 모국어로 즉각 번역돼 작업 지시나 확인 과정에서 발생할 수 있는 소통 공백을 줄이는 식이다.

GS건설은 현장 소통 뿐 아니라 시공 기준 및 매뉴얼 관리에도 AI를 접목하고 있다. 이날 현장에선 AI 기반 공사 기준 검색 시스템 ‘자이북(Xi-Book)’을 이용하는 근로자 모습도 확인할 수 있었다. 자이보이스와 마찬가지로 GS건설의 자체 개발 프로그램인 자이북은 5000페이지가 넘는 GS건설의 주택공사 시공 기준 표준 시방서와 같은 관련 자료들을 학습해 사용자가 키워드로 검색만 하면 수초 만에 원하는 정보를 얻을 수 있다.

검색 질문에 대한 내용 뿐 아니라 관련 유튜브 참고 영상 링크도 제시해 시공 기준에 익숙하지 않은 저연차 엔지니어들이 보다 쉽고 편리하게 필요한 정보를 습득하도록 돕고 있다.

곽 책임은 “한 현장에선 수많은 공정이 이뤄지는데 자이북이 개발되기 이전까진 시공 기준을 확인하기 위해 방대한 문서를 직접 찾아봐야 하는 번거로움이 있었다”며 “자이북을 활용하면 작업 현장에서 바로바로 확인 가능하고 최신 기준을 즉시 반영할 수 있어 업무 효율을 높였다”고 말했다.

또한 올해부터는 자이북과 더불어 건설현장 안전기준을 AI 검색 시스템을 통해 확인할 수 있는 ‘세이프티북(Safety Book)’도 개발해 사용하고 있다.

자이보이스와 자이북 외에도 GS건설의 전국 현장에는 AI 기반 현장 분석 기술이 탑재된 드론, 공정 상태와 안전을 동시에 점검하는 AI로봇개를 투입해 품질 대응 속도를 높이고 있다. 드론을 통해 육안으로 확인하기 어려운 외벽 균열을 확인하고, 입력된 도면을 기반으로 세대 내부를 스스로 이동하는 로봇개가 사람이 접근하기 어려운 구역에서도 온도 및 가스농도와 같은 위험신호를 수집한다.

GS건설이 이처럼 AI 기술을 현장 전반에 적용하고 있는 배경에는 경영진 차원의 적극적인 AX 전략이 있다. 허윤홍 GS건설 대표는 지난해 신년사를 통해 생성형(Gen) AI를 통한 디지털 내재화를 일찌감치 선포한 바 있다.

“AI기반의 전면적 전환은 더 이상 선택의 문제가 아니라 생존의 문제 AI는 단순한 기술이 아니라 우리가 일하는 방식, 협업하는 방식, 그리고 사업을 기획하고 실행하는 방식 전체를 바꾸는 핵심 도구“ 허윤홍 GS건설 대표

이에 지난 8월에는 국내 건설사 중 최초로 오픈AI(OpenAI)사의 기업용 AI 설루션 챗GPT 엔터프라이즈(ChatGPT Enterprise)를 도입했다. 챗GPT를 전사적인 업무에 활용해 기업 내부 AX를 실현할 뿐 아니라 건설현장의 소방 인테리어 설계 과정에도 챗GPT로부터 아이디어를 얻어 실제 작업에 적용 중이다.