지선 6개월 앞두고 만난 서울특별시장 “현재 글로벌도시경쟁력 세계 6위 서울, 내년 5위 싱가포르와 자리 맞바꿀 수도” “정원오 급부상, 대통령 ‘교시’에 따른 것 한강버스 수요 커지면 20대로 늘릴 수도 토허제, 부작용 시작…집값 밀어올릴 것”

[헤럴드경제=박병국·신상윤 기자] “내년에는 싱가포르를 넘어설 수 있을 것 같다.” 서울 중구 서울특별시청 6층 서울특별시장 집무실. 벽면 전광판의 도시들이 가장 먼저 눈에 들어왔다. 런던·뉴욕·도쿄·파리·싱가포르·서울·암스테르담 순서로 나열돼 있었다. 오세훈 서울시장은 “세계 도시경쟁력 순위에 따른 순서”라고 했다. 4년 전 목표였던 네덜란드 암스테르담은 따라잡았다. 오 시장의 다음 목표는 명확했다. 싱가포르를 뛰어넘어 ‘톱5’에 진입하는 것이다. 서울과 싱가포르 간 점수 차이는 2년 전 98점에서 올해 5점으로 줄었다. 목표 달성은 가시권에 들었다. 오 시장 역시 “잘하면 내년에는 역전할 수 있을 것 같다”며 자신감을 보였다.

6·3 지방선거가 6개월도 채 남지 않았다. ‘서울 탈환’을 노리는 여당의 공세가 거세지고 있다. 더불어민주당에 이어 장관, 국무총리까지 나서 오 시장에 대한 비판을 이어가는 상황이다. 이달 초 이재명 대통령의 언급으로 민주당의 유력 주자로 떠오른 정원오 서울 성동구청장도 오 시장을 위협하고 있다. 헤럴드경제는 지난 24일 오후 오 시장을 만나 그간 시정에 대한 평가와 향후 계획을 들었다.

오 시장은 “산업구조의 근본적 변화, 저출생 고령화, 기후변화, 낙후된 도심, 주택 공급 부족 등 다양한 난제를 향후 4년 안에 극복하느냐 마느냐에 따라 서울, 나아가 대한민국의 명운이 달렸다”고 했다. 또 “강북 지역과 서남권에 대한 균형발전이 신경을 써야 할 가장 중요한 과제”라고 강조했다. 정 구청장의 부상(浮上)에 대해서는 “이 대통령의 ‘교시(敎示)’가 있으니, 지지율은 오를 수밖에 없다”고 꼬집었다. 최근 ‘도시경쟁력 순위’와 관련한 정 구청장의 언급에 대해선 “말장난 하면 안된다”고 비판했다.

오 시장은 도시경쟁력 순위를 이야기할 때에는 결의에 찬 표정을 보이기도 했다. 다음은 오 시장과 일문일답.

-2021년 보궐선거 이후 4년간 거둔 가장 의미 있는 성과는.

▶지난 4년은 ‘서울을 서울답게’ 바꾸기 위한 시간이었다. 서울의 경쟁력을 키우고, 주택공급 속도를 최대한 올리고, 누구나 격차없이 서울의 일상을 누리도록 최선을 다했다. 이 모든 것을 시민들이 평가해주실 것이라고 생각한다. 가장 큰 성과는 서울시민이 서울시의 변화를 체감하고 있다는 것으로 서울시정 철학인 ‘약자 동행’이 시민의 삶에 자리잡은 것과 ‘매력도시 서울’을 통해 글로벌 도시경쟁력을 끌어 올린 것을 들 수 있다. 이외에도 시민 일상 하나하나를 변화시킨 ‘일상혁명’으로 꼽히는 ‘손목닥터9988’, 기후동행카드 등 밀리언셀러 정책들도 큰 성과다.

-아쉬운 점은.

▶지난 10년간 40만호 이상이 지어져야 하는 기회를 상실하면서 서울의 주택 부족난을 완전히 해결하지 못한 것이다. 서울시는 현재 신통기획, 모아주택사업 등을 통해 정비사업 추진 속도 향상 등 공급확대 노력을 지속하고 있으나 정부의 10·15 대책 이후 제동이 걸렸다. 아울러 강남북 균형발전을 위해 이미 시작된 도시대개조 ‘다시, 강북전성시대’ 사업도 제 손으로 마무리하고 싶다. ‘강북전성시대’라는 표현을 쓰지만 이는 사실 비(非)강남 지역에 대한 정책이다. 나는 비강남 지역에 대한 정책이라는 표현도 자주한다. 왜냐하면 기존 정책에는 서남권이 자꾸 빠져 있기 때문이다. 전통적인 의미에서 강북 지역과 서남권이 지금 여러 가지로 열악하다. 비강남 지역이 아무래도 강남보다 뒤쳐져 있기 때문에 그 부분에 대한 균형 발전이 계속 신경을 써야할 가장 중요한 과제다.

실제로 오 시장의 최근 행보는 강남북 균형발전에 집중돼 있다. 국가유산청의 종묘 관련 조치에 대해 “강북 지역 발전의 큰 걸림돌”이라며 연일 비판을 이어오고 있다. 내부순환로와 북부간선도로 지하화 계획을 밝히면서“강북횡단 지하고속도로는 강북 주민의 일상을 혁신적으로 변화시키고, 다시, 강북 전성시대를 앞당기는 결정체가 될 것”이라고 밝히기도 했다.

-4년 뒤 한강은 어떻게 바뀌나.

▶한강을 생태 공간과 문화 예술적 감수성이 느껴지는 공간, 두 가지가 어우러진 여가 공간으로 조성하는 것이 목표다. 그중에서 대표적인 것이 여의도에 지어지는 제2세종문화회관과 ‘노들 글로벌 예술섬 프로젝트’다. 이 프로젝트는 영국 건축가 토마스 헤더윅이 설계, 올해 착공을 했다. 앞으로 3~4년에 걸쳐 공사를 한다. 한강변의 여가 공간으로는 서울링이 있다. 여가와 교통이 결합된 형태로, 이제 막 선보인 한강버스도 있다. 한강버스가 4년 뒤쯤이면 이용 패턴이 완전히 정착이 돼서 하나의 대중교통수단이자 관광교통수단으로 자리잡힐 것이다.

-한강버스는 아땋게 진화할까.

▶일단 12대로 시작을 했지만, 수요가 커지면 20대까지 늘어날 가능성도 있다. 다만 이는 수요를 봐가면서 결정할 문제다. 대수가 늘어나면 지금보다 훨씬 정시성이 확보된다. 지금은 출퇴근 시간에만 15분 (배차) 간격이 가능하지만 수요가 늘어나게 되면 출퇴근 시간 이외의 시간(평시)에도 15분 정도의 간격이 가능할 것이다.

-내년 지방선거에서도 한강버스가 주요 쟁점으로 떠오를텐데, 어떻게 방어할 계획인가.

▶방어할 게 없다.

-여권에서 대중교통아 아니라는 비판을 하는데.

▶대중교통은 세 가지 요소가 갖춰지면 된다. 노선이 있어야 되고 정시성이 갖춰져야 된다. 단 정시성은 12대 갖고는 좀 빠듯하다. 그 다음은 환승이다. 2시간 이상 걸려서 교통으로서 기능이 안 된다는것이 민주당의 주장이다. 하지만 대중교통을 종점부터 종점까지 다 타는, 지하철 3호선을 예로 들면 대화부터 오금까지 다 타는 손님이 몇 명이나 되겠나. 압구정에서 여의도까지 출근하는 정도면 충분하다고 본다. 잠실부터 마곡까지 가는 시간을 재서 2시간30분이 걸리니 대중교통이 아니다고 한다. 맞는 비판인가.

-국가유산청이 최근 종묘 일대를 세계유산지구로 지정했다. 서울시나 사업 시행자에게 영향평가를 받으라고 요청할 근거가 된다는 것이 유산청의 설명이다.

▶(추진 중인)사업 진행은 어렵지 않을 것이다. 이미 서울시의 도시계획은 결정이 된 거다. 법의 테두리 내에서. 대법원도 그 조례가 ‘맞는 조례다. 문제없는 조례다’라고 확인을 해 줬다. 법과 대법원이 확인해 준 조례에 입각해서 일을 하고 있는 중이다. 못할 게 없다.

실제 대법원은 지난달 초 “서울시의회가 서울시 문화재보호조례 제19조 제5항을 삭제한 것은 무효”라며 문화체육관광부 장관이 서울시의회를 상대로 낸 소송에서 문체부 패소로 판결했다.

-이재명 정부의 주거 정책을 평가해 달라.

▶현재 정부의 주택시장에 대한 가장 큰 문제는 거래를 투기로 보고, 민간 공급을 기업 이득으로만 보는 편견이다. 주택문제 해법은 ‘공급’ 말고는 왕도가 없다. 특히 민간정비사업 활성화로 주택 공급을 확대해 주택시장 안정화를 이뤄야 한다. 실제로 지난 20년간 전국의 총 준공물량 중 90.9%가 민간공급이다. 이것이 엄연한 현실인데, 정부는 공공 주도와 수요억제만 외치고 있으니 공급이 될 턱이 없고, 소비자들도 그걸 알기에 가격은 내려가지 않는 것이다. 서울시는 인허가 규제혁신 등으로 정비사업 기간을 19.4년에서 13년으로 단축하는 등 민간정비사업활성화를 통한 주택시장의 안정화에 노력을 기울여 왔다. 하지만 정부의 10·15 대책 등 과도한 규제는 서울시 각종 정비사업에 직접적인 영향을 미치고 실수요자의 주거 불안을 야기하고 있다. 주택시장을 안정적으로 관리하기 위해서는 ‘수요 억제’보다는 민간정비사업이 정상적으로 작동할 수 있는 여건을 마련해 시장에 주택공급에 대한 확신을 주는 것이 필요하다. 서울시는 민간 공급에 사활을 걸고, 다각도의 주택정책을 펼쳐 ‘집있는 서울’을 위한 진짜 공급을 이어나갈 예정이다.

-최근에 국토교통부 장관을 만났다. 토지거래허가제 논의는 어느정도 수준으로 진행됐나.

▶걱정을 전달했다. 지금 아마 단기적으로는 ‘규제지역 3종 세트(조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역)’가 효과가 있을지 몰라도, 중장기적으로 가면 분명히 효과가 떨어지기 시작할 것이다. 오히려 부동산 가격을 계속해서 밀어 올릴 가능성이 있다. 그런 부작용이 이미 생겨나고 있다. 그 점을 국토부가 모르지 않을 것이다.

-용산정비창 공급과 관련해서 서울시랑 국토부랑 의견이 좀 다르던데.

▶계속 논의 중이다. 달라진 게 없다. 서울시는 원래 한 6000가구 정도 주택을 공급하는 것으로 계획을 세웠다. 국토부도 다 동의를 했던 거다. 그런데 (국토부가 공급) 가구 수를 1만 가구로 늘린다고 한다. 1만 가구 이상으로 늘린다면 학교가 들어가야 된다. 학교 용지가 필요하다면 도시 계획을 다시 세워야 된다. (그러면) 2년(의 기간)이 필요하다. 과연 이게 정부가 바라는 것인가. (정부가) 빠른 시일 내에 (부동산) 공급 대책을 내놓으려 하는 이유는 시장의 안정을 되찾기 위해서다.

-내년 지방선거에 힘을 주는 정책이 있을까.

▶선거가 아직 한참 남았다. 민주당이 하도 일찍 시동을 걸어서 마치 선거 국면인 것처럼 ‘착시 현상’이 생겼다. 선거하기 6개월 전에 이렇게 시끄러웠던 적이 있나. 내년 설 연휴 지나봐야 선거 분위기가 생기는 건데 지금 민주당이 뭐가 저렇게 급한지 대통령께서 뭐가 저렇게 급한지 모르겠다.

-정 구청장이 유력 경쟁자로 부상했다. 배경이 뭐라고 보나.

▶당연한 것이다. 대통령이 그렇게 직접적으로 대통령의 교시가 있는데 지지율이 움직이지 않을 수 있나.

정 구청장은 이 대통령이 지난 8일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “(일을)잘하긴 잘하나 보다”라고 공개 칭찬한뒤, 민주당의 유력 서울시장 주자로 떠올랐다. 이후 진행된 각종 여론조사에서 오 시장을 위협하는 결과가 나오기도 했다.

-정 구청장이 서울을 ‘글로벌 G2 도시’로 끌어올리겠다고 했는데.

▶정 구청장의 인터뷰를 봤다. 서울의 잠재력이 2위니까 현실적인 2위가 돼야 한다는 의미였다. 세계적인 도시 경쟁력 순위를 발표하는 데가 두 군데가 있다. 일본의 모리재단의 세계도시종합경쟁력지수(GPCI)와 전략컨설팅 그룹인 AT커니의 글로벌도시지수(GCI)다. 내가 서울시장이 되기 직전인 2020년 커니의 GCI는 17위다. 지난 4~4년 동안 12위까지 끌어 올럈다. 그 얘기는 안하더라. 커니의 글로벌 도시 전망지수(GCO)는 잠재력을 보는 것이다. 도시 잠재력이 2020년 42위였다. 내가 있는 동안 무려 40위를 상승시켜서 잠재력이 2위까지 올라왔다. 근데 그걸 비틀어서 ‘현실적인 순위는 12위인데 잠재력이 2위니까 왜 잠재력 2위인 도시를 12위밖에 못 만드냐고 말한 것’이다. 정 구청장의 평소 품성에 비춰 보면 이 점에 대해선 날 칭찬해줘야 한다. 2021년 GPCI에서는 우리가 암스테르담 뒤에 있었다. 4년 동안 열심히 노력해서 서울이 암스테르담을 제치고 6위가 됐다. 집무실 위 전광판도 회의할 때마다 우리 간부들 보고 자극 받으라고 만들어 놓은 것이다. 지난해까지 싱가포르하고 98점 차이가 났다. 고무적인 것은 지난주에 올해 성적표가 나왔는데 싱가포르와 우리가 5점 차이밖에 안 났다. 그러니까 이제 잘하면 내년에는 역전할 수도 있는 것이다. 점수 갖고 말장난을 하면 안 된다.

정 구청장은 최근 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연, 커니의 GCI를 인용하며 “이게 굉장히 중요한 지표인데 10년 전에도 서울은 11위였다. 근데 작년에는 11위, 올해는 12위”라며 “거의 변동이 없다. 그냥 그대로”라고 말했다. 그는“서울시 잠재력은 전 세계 2위”라며 “잠재력은 2위인데 현실은 12위다”고 반복해서 언급했다. 이어 “과연 서울이 경쟁력이 있는 것인지, 앞으로 서울은 어떻게 가야 하는 건지를 보여주고 있다. 핵심적인 내용이 삶의 질이 안 좋다는 것”이라고 비판했다.

-내년 지방선거에서 당선된다면 ‘5선 서울시장’이 된다. 오랜 노출에 대한 피로감이 있을 수 있다. 극복 방안은.

▶대표적인 장수 최고경영자(CEO) 스티브 잡스는 오랜 시간 애플을 이끌었지만 누구보다도 혁신과 변화에 민감하게 반응했으며, 특히 ‘어려운 결단’을 내리는 리더십을 발휘했다는 것을 강조하고 싶다. 혁신은 바로 ‘연속성’과 ‘축적’에서 비롯되는 것이고, 시민들의 깊은 신뢰가 있어야만 진정한 변화를 가능케 하는것이다. ‘피로감’은 ‘신뢰감’의 또 다른 언어라고 생각한다. 산업구조의 근본적 변화, 저출생 고령화, 기후변화, 낙후된 도심, 주택 공급 부족 등 다양한 난제를 향후 4년 안에 극복하느냐 마느냐에 따라 서울, 나아가 대한민국의 명운이 달렸다고 해도 과언이 아니다. 이 중차대한 기로에서 시민들에게 절대적으로 필요한 사람은 ‘노련한, 이미 증명된 행정가’가 아닌가라고 생각한다.

오 시장은 인터뷰 내내 도시경쟁력과 상승에 대한 평가에 가장 많은 시간을 할애했다. 가끔씩 손짓을 해 가며 어조도 강하게 했다. 그만큼 자신감이 있다는 뜻으로 비쳐졌다. 종묘, 한강버스 등 논란이 있는 사안에 대해서는 단호하게 답했다.

인터뷰 말미 새해를 앞두고 서울시민에게 하고 싶은 말이 있는지를 물었다. 오 시장은 “다사다난했던 올 한 해가 저물고 있다. 내년엔 모두 안정적으로 원하는 일 다 성취하는 한 해를 보내기를 바란다”고 덕담을 건넸다. 그러면서 “내년이 시민들에게 더 건강한 한 해가 되기를 함께 기원한다”며 “새해에는 서울시가 운영 중인 ‘체력인증센터’에 한 번 방문해서, 체력을 점검하셨으면 좋겠다”고 강조했다.

■오세훈 시장이 걸어온 길

▷1961년 서울 출생

▷1979년 대일고 졸업

▷1983년 고려대 법학과 졸업

▷1984년 제26회 사법시험 합격

▷1997년 숙명여대 법학과 겸임교수

▷1999년 고려대 법학 박사

▷2000년 제16대 국회의원(서울 강남을)

▷2003년 한나라당 최고위원·청년위원장

▷2013년 한양대 공공정책대학원 특임교수

▷2015년 고려대 기술경영전문대학원 석좌교수

▷2017년 바른정당 최고위원

▷제33·34·38·39대 서울특별시장