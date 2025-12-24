부킹닷컴, 2026년 10대 여행 트렌드

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 여행 선도 기업 부킹닷컴이 ‘2026년 여행 트렌드’ 리포트를 통해 다가오는 해를 이끌 10가지 핵심 여행 트렌드를 발표했다.

이번 리포트는 한국을 포함한 전 세계 33개국 2만 9천여 명의 여행객을 대상으로 한 설문조사 결과를 바탕으로 제작됐다.<조사방법은 이 기사 맨 아래>

조사 결과, 여행은 더 이상 정해진 일정이나 유행을 따르는 것이 아니라 개인의 취향과 가치, 관심사를 반영하는 경험으로 변화하고 있는 것으로 나타났다. 2026년을 앞두고 여행의 기준은 점점 ‘나’에게로 이동하고 있으며, 여행객들은 자신만의 방식으로 여행을 통해 정체성을 표현하고 있다.

▶로맨타지 휴양지: 상상 속 세계로 떠나는 여행

2026년에는 로맨스와 판타지가 결합된 ‘로맨타지(Romantasy)’가 여행의 서사를 바꾸는 핵심 키워드로 떠오르고 있다. 여행객들은 더 이상 장소를 ‘보는 것’에 만족하지 않고, 자신이 사랑하는 이야기 속 세계에 직접 들어가 주인공이 되는 경험을 원하고 있다.

이러한 변화는 데이터에서도 뚜렷하다. 여행객의 다수(한국 76%, 글로벌 평균 71%)는 로맨타지 장르에서 영감을 받은 여행지에 관심을 보였으며, 절반 이상(한국 54%, 글로벌 평균 53%)은 판타지 세계관을 기반으로 한 역할극 형태의 여행 경험에 참여할 의향이 있다고 밝혔다. 이는 여행의 가치가 ‘관광’에서 ‘몰입과 정체성 경험’으로 이동하고 있음을 보여준다.

기술은 이러한 상상력을 현실로 연결하는 촉매 역할을 한다. 여행객 10명 중 8명 이상(한국 82%, 글로벌 평균 78%)은 AI 기반 추천을 통해 판타지 테마에 어울리는 숙소와 촬영지, 숨겨진 여행지를 발견하고 있다고 응답했다. 로맨타지 여행은 이제 특정 마니아층의 취향을 넘어, 기술을 통해 누구나 접근 가능한 새로운 여행 선택지로 확장되고 있다.

▶휴머노이드 별장: 휴가용 숙소의 미래

별장은 오랫동안 프라이버시와 휴식을 위한 공간으로 자리해 왔다. 2026년에는 여기에 기술이 결합되며, 일상의 번거로움을 덜어주는 ‘미래형 숙소’로 진화하고 있다. 청소와 정리, 식사 준비까지 지원하는 휴머노이드 도우미와 스마트 시스템을 갖춘 별장이 새로운 여행 트렌드로 부상 중이다.

여행객들의 수용도 역시 높다. 조사에 따르면 한국 여행객의 85%, 글로벌 평균 77%는 로봇이 도입된 숙소를 예약할 의향이 있다고 답했다. 특히 실용적인 기능에 대한 기대가 컸다. 로봇 별장에 관심을 보인 여행객 중 약 절반(한국 45%, 글로벌 평균 49%)은 청소 로봇이 숙소 선택에 영향을 미칠 것이라고 밝혔으며, 39%(한국·글로벌 동일)는 로봇 요리사에 가장 큰 기대를 나타냈다.

주목할 점은 편의성에만 머물지 않는다는 것이다. 여행객의 3분의 1가량(한국 33%, 글로벌 평균 28%)은 로봇이 제공하는 새로운 숙박 경험 자체를 매력으로 꼽았다. 휴머노이드 별장은 실용성과 오락의 경계를 허물며, 휴가용 숙소를 편안하면서도 기억에 남는 경험의 공간으로 재정의하고 있다.

▶관계의 검증: 여행에서 드러나는 사랑, 우정, 팀워크

2026년에는 여행이 휴식을 넘어, 연인·친구와의 관계를 직접 겪어보는 장으로 활용되고 있다. 낯선 환경과 변수 속에서 여행은 동행인의 문제 해결 방식과 책임감, 감정 반응을 자연스럽게 드러낸다.

실제로 여행객의 다수(한국 57%, 글로벌 평균 69%)는 관계의 가능성을 가늠하기 위해 연인으로 발전할 수 있는 상대, 새로운 친구와 함께 여행을 떠날 의향이 있다고 답했다. 절반 이상은 일부러 외딴 여행지를 선택해 반응을 살펴보거나(한국 49%, 글로벌 평균 62%), 여행 계획의 주도권을 넘겨 참여도를 확인할 의향(한국 69%, 글로벌 평균 71%)을 보였다. 특히 Z세대의 80%(한국·글로벌 동일)는 여행을 통해 관계를 보다 현실적이고 입체적으로 이해할 수 있을 것으로 기대했다.

▶팬트리 기념품 여행: 일상에 스며드는 여행의 기억

2026년에는 기념품이 장식용 소품을 넘어, 일상에서 반복적으로 사용하는 물건으로 진화하고 있다. 여행객들은 주방 찬장과 팬트리처럼 삶의 중심 공간에 여행지의 스토리와 미감을 더하며, 주방을 개인의 취향과 경험이 드러나는 문화적 전시 공간으로 꾸미고 있다.

여행객의 3분의 2 이상(한국 70%, 글로벌 평균 68%)은 여행 중 디자인이 아름다운 주방용품이나 팬트리 보관품을 구매할 의향이 있다고 답했다. 손으로 그린 향신료 병이나 장인의 올리브 오일 용기처럼 실용성과 심미성을 겸비한 제품이 주목받고 있으며, 절반 이상(한국 63%, 글로벌 평균 55%)은 팬트리 저장품이나 주방용품으로 유명한 여행지를 방문할 의향을 보였다. 이는 기념품이 여행의 ‘결과물’을 넘어 목적지 선택의 기준으로 작용하고 있음을 보여준다.

이러한 흐름의 핵심은 ‘기억의 지속성’이다. 여행객의 4분의 1 이상(한국 28%, 글로벌 평균 26%)은 요리할 때마다 여행지의 추억을 떠올릴 수 있다는 이유로 식재료나 음식 기념품을 선호한다고 답했다. 기념품은 이제 한순간의 추억이 아니라, 여행 이후의 일상 속에서도 경험을 반복적으로 환기시키는 매개로 자리 잡고 있다.

▶열린 로드트립: 도로 위에서 만나는 새로운 동행

2026년에는 로드트립이 가족이나 친구 중심의 여행을 넘어, 여정을 공유하는 새로운 동행인과 연결되는 열린 여행 방식으로 진화하고 있다. 단순한 이동 수단이 아니라, 경험을 나누고 관계를 확장하는 장으로 로드트립의 의미가 넓어지고 있다.

실제로 한국 여행객의 79%, 글로벌 평균 84%는 여행 중 카풀을 할 의향이 있다고 답했으며, 절반에 가까운 여행객(한국 48%, 글로벌 평균 54%)은 앱을 통해 이동 경로가 비슷한 다른 여행객을 찾을 의향을 보였다. 여행객들은 이러한 방식이 즉흥적이고 유연한 여행을 가능하게 한다는 점(한국·글로벌 동일 79%)을 가장 큰 장점으로 꼽았고, 새로운 사람과의 만남(한국 73%, 글로벌 평균 77%)과 운전 부담 분담(한국 68%, 글로벌 평균 76%)도 주요 이유로 언급했다.

이 같은 변화의 배경에는 기술의 역할이 있다. 자율주행 차량이나 AI를 활용해 여행 경로를 계획할 의향은 Z세대에서 특히 높게 나타났으며(한국 69%, 글로벌 평균 77%), 이는 베이비붐 세대(한국 33%, 글로벌 평균 36%)의 두 배 수준이다. 또한 전 세계 여행객의 65%(한국·글로벌 동일)는 혼잡을 피하고 경치가 뛰어난 경로를 찾기 위해 AI 또는 생성형 AI를 활용할 의향이 있다고 답했다. 기술은 로드트립을 보다 개인화되고 개방적인 경험으로 확장하며, 도로 위에서 ‘함께하는 여행’이라는 새로운 가능성을 열고 있다.

▶별들에게 물어보는 여행: 운명이 내린 휴가

2026년에는 별자리 운세를 넘어, 여행 계획 자체를 우주의 흐름에 맞추는 여행 방식이 확산되고 있다. 달의 위상과 점성술 등 신비주의적 요소가 여행 시기와 목적지를 결정하는 하나의 기준으로 작용하며, 여행은 단순한 휴식을 넘어 영적 조화와 의미를 추구하는 경험으로 확장되고 있다.

실제로 여행객의 약 절반(한국 51%, 글로벌 평균 47%)은 영적 조언자나 지도자가 부적절한 시기라고 조언할 경우 여행 일정 변경이나 취소를 고려할 의향이 있다고 답했다. 또한 별자리 운세가 나쁠 경우 여행을 재고하겠다는 응답은 한국 한국 46%, 글로벌 평균 43%였다.

이러한 흐름은 일정 조정에 그치지 않는다. 여행객의 10명 중 약 4명(한국 36%, 글로벌 평균 39%)은 달의 위상이나 하지·동지 등 천문학적 시점에 맞춰 여행을 떠나거나 영적인 에너지를 얻을 수 있는 여행지를 선택하는 등, 신비주의적 요소를 여행 경험 자체에 적극 반영하고 있다. 특히, Z세대(한국 47%, 글로벌 평균 53%)와 밀레니얼 세대(한국 39%, 글로벌 평균 46%)에서 이러한 경향이 두드러지며, 별과 우주의 상징은 젊은 세대가 자신만의 의미와 방향성을 찾도록 돕는 새로운 여행의 기준점으로 자리 잡고 있다.

▶글로우케이션(Glowcation): 뷰티의 추구

2026년에는 웰빙 여행이 한 단계 진화하며, 피부 관리에 초점을 맞춘 ‘글로우케이션(Glowcation)’이 새로운 트렌드로 부상하고 있다. 글로우케이션은 ‘빛나다(glow)’와 ‘휴가(vacation)’를 결합한 신조어로, 여행지에서 개인의 피부 상태와 고민에 맞춘 스킨케어 트리트먼트를 집중적으로 경험하는 피부 관리 특화 여행을 의미한다. 여행객들은 단순한 휴식이나 스파를 넘어, 맞춤형 관리와 회복을 통해 보다 건강하고 생기 있는 컨디션을 기대하고 있다.

실제로 여행객의 약 80%(한국·글로벌 동일)는 개인별 피부 상태에 맞는 스킨케어 트리트먼트를 중심으로 한 뷰티 여행을 떠날 의향이 있다고 답했다. 이러한 흐름의 핵심에는 기술을 활용한 개인화가 있다. 여행객의 다수(한국 54%, 글로벌 평균 59%)는 피부 고민을 해결할 수 있는 여행지를 찾는 과정에서 AI를 활용할 의향이 있다고 밝혔으며, 약 4분의 3(한국 77%, 글로벌 평균 72%)은 현지 기후와 액티비티에 맞춘 맞춤형 수분 관리 솔루션에 관심을 보였다. 또한 한국 여행객의 75%(글로벌 평균 64%)는 피부 상태를 분석해 실시간 스킨케어 조언을 제공하는 스마트 미러에 흥미를 나타냈다.

뷰티 여행은 피부 관리에만 머물지 않는다. 여행객의 다수(한국 78%, 글로벌 평균 75%)는 생체 리듬 조명과 사운드스케이프 등 수면 환경을 최적화한 숙소에 관심을 보이며, 피부 회복과 재생에 중요한 휴식의 질을 함께 중시하고 있다. 전통적인 온열 케어부터 DNA·마이크로바이옴 분석에 이르기까지, 뷰티 여행은 기술과 웰빙을 결합해 보다 건강하고 생기 있는 일상을 위한 여행 경험으로 확장되고 있다.

▶고요한 자연과 교감 여행: 관찰과 고요의 시간

2026년에는 자극을 줄이고 평온함에 집중하는 ‘조용한 여행’이 새로운 휴식 방식으로 떠오르고 있다. 빠른 속도와 과도한 소음에 지친 여행객들이 휴식의 해법으로 고요한 자연과의 교감을 선택하고 있기 때문이다.

실제로 여행객의 43%(한국·글로벌 동일)는 자연과 더 가까워지기 위해 휴가를 떠날 의향이 있다고 답했다. 곤충·나비 관찰(한국 58%, 글로벌 평균 57%), 낚시·조류 관찰(한국 62%, 글로벌 평균 73%), 자연 속에서 채집한 재료로 식사를 준비할 수 있는 숙소에 대한 관심(한국 68%, 글로벌 평균 69%) 등은 모두 환경과 깊이 교감하는 경험이라는 공통점을 지닌다.

▶추억 회귀 여행: 기억이 목적지가 되다

2026년에는 여행이 새로운 목적지를 향한 탐험을 넘어, 개인의 기억과 감정을 따라 과거로 되돌아가는 경험으로 확장되고 있다. AI 기반 사진 매핑 등 기술의 발전으로, 여행객들은 오래된 사진 속 배경이나 과거에 방문했던 장소를 보다 정확하게 찾아 다시 방문할 수 있게 됐다.

이러한 여행은 단순한 회상이 아닌, 감정적 연결을 회복하려는 욕구에서 출발한다. 여행객의 다수.(한국 68%, 글로벌 평균 66%)는 기술을 활용해 찾은 추억의 장소를 직접 방문해보고 싶다고 답했으며, 절반 가까이(한국 43%, 글로벌 평균 49%)는 가족이나 가까운 친구와의 추억을 되새기기 위해 이러한 여행을 떠날 의향이 있다고 밝혔다. 또한 한국 여행객의 53%(글로벌 평균 46%)는 젊은 시절로 돌아간 듯한 감정과 유대감, 편안함을 느낄 수 있다는 점에서 이러한 여행지에 매력을 느낀다고 응답했다.

이 같은 흐름은 추억을 간직하고 공유하려는 인간의 본능적인 욕구를 기술이 뒷받침하고 있음을 보여준다. 여행객들은 기술을 통해 자신의 삶의 궤적을 다시 마주하며, 과거의 경험을 현재의 시점에서 재해석하고 있다. 2026년의 ‘과거로의 여행’은 기억을 박제하는 것이 아니라, 추억을 현재의 경험으로 다시 살아나게 하는 방식으로 자리 잡고 있다.

▶셀프 리워드 여행: 나를 위한 보상의 새로운 기준

2026년에는 여행을 떠나는 이유와 시점에 대한 기준이 사회적 이벤트에서 개인의 성취로 이동하고 있다. 결혼식이나 기념일처럼 정해진 순간이 아니라, 스스로 의미 있다고 느끼는 변화를 기념하기 위한 여행이 늘고 있는 것이다. 실제로 여행객의 다수(한국 50%, 글로벌 평균 67%)는 특별한 계기 없이도 여행 일정을 예약한다고 답했다.

이 같은 변화는 여행을 바라보는 인식의 전환을 보여준다. 여행객의 약 4분의 3(한국·글로벌 동일 75%)은 열심히 살아온 자신에게 여행을 보상으로 주는 것이 정당하다고 인식하고 있다. 여행은 더 이상 특정 사건의 ‘결과’가 아니라, 스스로의 노력과 시간을 인정하는 개인적 보상의 수단으로 자리 잡고 있다. 여기에 건강과 웰빙을 둘러싼 변화도 새로운 동기로 더해졌다. 여행객 5명 중 1명(한국·글로벌 동일 22%)은 금주나 생활 습관 개선 등 개인적인 변화를 기념하기 위해 여행을 떠난다고 응답했다.

부킹닷컴 최고 비즈니스 책임자 제임스 워터스(James Waters)는 “과거에는 일부 여행객만 선택하던 여행 방식이 이제는 여행 트렌드의 중심으로 자리 잡고 있다”며, “2026년부터는 사람들의 진정한 자아가 여행에 더욱 충실하게 반영될 것”이라고 말했다. 이어 “부킹닷컴은 그 어느 때보다 폭넓은 선택권과 유연성, 편의성을 제공해 여행객들이 자신이 꿈꿔온 여행을 보다 쉽게 실현할 수 있도록 지원하고 있다”고 덧붙였다.

앞서 부킹닷컴은 외부 전문 조사기관에 의뢰해 향후 12~24개월 이내 출장 또는 휴가를 계획 중인 성인 여행객을 대상으로 ‘2026년 주목해야 할 여행 트렌드 설문조사’를 실시했다. 이 설문조사에는 한국(1003명)을 포함해 전 세계 33개 국가 및 지역에서 총 2만9733명이 참여했으며, 조사는 2025년 7월부터 8월까지 온라인으로 진행됐다. [취재도움=부킹닷컴, 한국에델만]