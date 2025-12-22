올해 도시정비 수주 3.3조원 기록

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 20일 서울 강북구 미아4-1구역 주택재건축정비사업을 수주했다고 22일 밝혔다.

해당 사업은 서울 강북구 미아동 8-373번지 일원을 재건축해 지하 3층~지상 24층, 아파트 16개동, 총 1015세대 및 부대복리시설을 새롭게 조성하는 사업이다. 총 공사비는 약 4147억원이다.

해당 구역은 북측으로 약 66만㎡ 규모의 북서울꿈의숲과 맞닿아 있으며, 남측으로는 오동근린공원과 가까워 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다.

교통 환경 또한 우수하다. 반경 1km 내에는 지하철 4호선 미아사거리역이 있으며, 2027년 개통 예정인 동북선 창문여고역(가칭)이 인근에 위치해 개통 시 교통여건이 더욱 개선될 전망이다. 내부순환로와 북부간선도로와의 접근성도 높아 서울 전역은 물론 수도권 어디든 편리하게 이동이 가능하다. 롯데백화점 미아점이 가까이 위치해 있다.

롯데건설은 미아4-1구역의 우수한 입지 여건을 바탕으로 강북구를 대표하는 주거단지를 조성하기 위해 커튼월룩, 시그니처 게이트 등 차별화된 외관 설계를 제안했다. 공간 활용과 주거 편의성 및 상품성 향상을 위한 설계 혁신안인 ‘+IDEA’도 제시했다.

해당 구역은 2021년 서울시 신속통합기획 후보지로 선정됐으며, 2024년 정비계획 변경 고시를 통해 용도지역 상향 및 공공기여 조정으로 사업성이 개선됐다. 향후 통합심의와 사업시행인가 등 인허가 절차가 진행될 예정이다.

롯데건설 관계자는 “미아4-1구역 재건축사업에 롯데건설이 그동안 쌓아온 시공 노하우를 담았다”며 “강북구의 랜드마크 단지를 완성시켜 혁신적 주거가치를 선사하겠다”고 말했다.

한편 롯데건설은 이번 수주로 올해 도시정비사업에서 3조3668억원의 수주액을 기록하게 됐다. 올해 1월 서울 용산구 신용산역북측 제1구역을 시작으로 서울 노원구 상계5구역, 부산 연제구 연산5구역, 수원 권선구 구운1구역, 부산 부산진구 가야4구역, 서울 송파구 가락1차현대아파트 등 전국 주요 재개발∙재건축 사업을 잇따라 수주했다.