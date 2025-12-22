폴란드에 이어 번째 유럽 수출 현지 기업과 생산 및 MRO 적극 협력 천무의 발틱 국가 진출 적극 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스의 다연장 유도무기 천무가 유럽에서 폴란드에 이어 에스토니아 진출에 성공했다.

한화에어로스페이스는 21일(현지시간) 에스토니아 탈린시에서 에스토니아와 약 4400억원 규모의 천무 수출 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 계약식에는 한노 페브쿠루 에스토니아 국방부 장관, 카트리 라우셉 에스토니아 방위투자청장대행, 강환석 방위사업청 차장, 강경성 대한무역투자진흥공사 사장, 손재일 한화에어로스페이스 대표 등이 참석했다.

한화에어로스페이스는 이번 계약에 따라 천무 6대 및 사거리 80㎞∙160㎞∙290㎞ 유도미사일 3종 등을 에스토니아에 공급한다. 유럽의 방산 블록화에 대응해 에스토니아 현지 기업과 천무의 일부 부품 생산 및 MRO(유지∙보수∙정비) 등 현지화도 적극 추진한다.

이번 수출은 검증된 기술력과 더불어 정부의 적극적인 방산 외교 지원이 시너지를 발휘한 결과다. 특히 지난 10월 대한민국과 에스토니아 국방부 간 천무 획득을 위한 양해각서(MOU)를 체결하는 등 양국 정부의 강력한 국방 협력 의지가 계약 성사에 큰 뒷받침이 됐다.

한화에어로스페이스는 이번 수출계약을 교두보 삼아 노르웨이, 라트비아, 리투아니아 등 발틱 국가, 북유럽 지역에 천무 솔루션을 본격적으로 선보일 계획이다.

손재일 대표는 “K9 자주포에 이어 한화의 방산 솔루션을 다시 한번 신뢰해 준 에스토니아 정부와 군에 깊이 감사드린다”며 “대한민국 정부와 함께 새로운 수출시장 개척을 이뤄내 지속가능한 K-방산의 성장에 앞장설 것”이라고 말했다.

카트리 라우셉 에스토니아 방위투자청장대행은 “급변하는 안보 환경 속에서 강력하고 신속한 대응능력 확보는 에스토니아 안보의 최우선 과제”라며 “천무 도입은 에스토니아의 방위력을 한층 격상시키는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.