[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북교육청은 지난 20일 경산실내체육관에서 ‘2025년 창의융합 학생과제연구 페스티벌’을 개최하고 학생 주도의 연구 성과를 공유하는 축제의 장을 성공적으로 마무리했다.

이번 행사는 경상북도교육청의 △미래과학자양성프로그램 △학생 SW․AI 인재 양성 프로젝트 △데이터리터러시 수학프로젝트 등 세 가지 공모사업을 통해 이뤄졌다.

페스티벌에는 초․중․고 학생 581명을 비롯해 지도교사, 대학 교수, 학부모 등 800여 명이 참여했으며 과학․수학․정보(SW․AI) 분야 총 150팀의 학생들이 포스터 발표 형식으로 연구 결과를 선보였다.

행사는 단순한 결과 발표를 넘어 학생들이 탐구 과정에서 겪은 고민과 도전, 성장의 경험을 함께 나누는 축제의 장으로 운영됐다.

특히 올해 페스티벌에서는 학생들의 탐구 과정을 감성적으로 조명하는 ‘과학 감성시 낭독 코너’가 새롭게 마련돼 눈길을 끌었다.

학생들은 직접 쓴 과학 시를 통해 실험의 실패, 늦은 밤까지 이어진 토론, 발견의 순간에 느낀 설렘 등 연구 과정 속 감정과 이야기를 시로 풀어냈다.

임종식 경북교육감은 “학생과제연구는 정답을 빨리 찾는 활동이 아니라 스스로 질문을 만들고 실패를 거듭하며 성장하는 과정”이라며 “앞으로도 학생 한 명 한 명의 탐구 경험이 존중받는 연구 중심 학습 문화를 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.