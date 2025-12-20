[헤럴드경제=김주리 기자] 260만이 넘는 구독자를 보유한 유튜버 나름(본명 이음률)이 과거 자신을 괴롭혔던 학교 폭력 가해자가 현재 아이돌로 데뷔해 활동 중이라고 주장했다.

나름은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 “해당 썰(이야기)은 100% 실화”라는 제목의 영상에서 “내 안티카페까지 만들어 죽고 싶게 만든 학폭 가해자가 아이돌로 데뷔한 썰”을 폭로했다.

나름은 “몇 년 전 TV 채널을 돌리다가 ‘프로듀스 101(프듀)’ 오디션 프로그램이 나왔는데 익숙한 얼굴이 보였다. 내 학폭 가해자 중 한 명이었다”면서 “나는 초등학교 4학년 때 학폭을 당했다”고 주장했다.

이어 “‘10살? 너무 어린데? 장난 아니야?’라고 생각할 수 있지만 10살이 정말 영악했다”면서 “당시 다음카페가 한창 유행이었는데 내 이름이 나름이면 ‘나름이를 싫어하는 모임’이라는 뜻의 ‘나싫모’ 카페를 만들어 매일 내 욕을 적으며 키득거렸다”고 말했다.

또 “학교에서는 카페 글 얘기를 했다. 욕으로 가득한 내 안티카페 글을 읽는 10살 마음이 상상이 가나”라면서 “솔직히 내가 뭘 그리 잘못했는지 모르겠다. 그때 난 너무 소심해서 아무것도 안 하던 성격이었기 때문”이라고 덧붙였다.

그러면서 “견디기 힘들어 엄마한테 얘기하고 담임선생님과 면담 후 집 가는 택시에서 ‘내가 죽으면 걔가 벌 받나, 벌 받으면 좋겠다’고 울던 기억이 난다. 20년이 지난 지금도 그날 분위기와 대화 내용이 다 기억난다”고 토로했다.

이후 나름은 가해자에게 SNS 메시지를 보냈으나 무시당했다고 전했다.

나름은 “그 친구는 탈락해 해당 프로그램에선 데뷔하지 못했지만, 현재 다른 소속(사)에서 데뷔한 상태”라면서 “걔가 망하길 바라진 않는다. 아직 많이 유명한 아이돌은 아니지만, 사람마다 빛나는 시기가 있듯 분명 그 친구의 빛나는 시기도 올 것이다. ‘그땐 내가 너무 어렸다’고 사과 한마디만 해주면 좋겠다”고 덧붙였다.