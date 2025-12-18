[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경주 도심 한복판에 남아 있던 옛 경주역 폐철도 부지가 국가 주도의 도시재생의 시험무대가 될 가능성이 커졌다.

18일 경주시에 따르면 국토교통부가 주관한 ‘2025년 하반기 도시재생 국가시범지구 공모’에서 옛 경주역 부지가 후보지로 선정됐다.

이번 선정은 도시재생특별법에 따라 지정되는 국가시범지구의 사전 단계다.

최종 지정되면 정부예산 약 250억원이 지원된다.

경주시는 최종 선정되면 2027년부터 2032년까지 옛 경주역 일원 7만9438㎡에 신라왕경 역사성과 첨단기술을 접목한 ‘K-헤리티지 복합거점’, 스마트 교통관제와 친환경 이동 수단을 연계한 ‘미래 모빌리티 통합허브’, 주거·상업·숙박 기능이 결합한 ‘경주 스테이 복합타운’을 조성할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “옛 경주역 부지는 경주의 미래 100년을 좌우할 핵심 도시재생 거점”이라며 “제도적 기반 마련과 지역사회의 공감대를 바탕으로 국가시범지구 최종 선정을 이뤄내 시민이 체감할 수 있는 도심 재생 모델을 완성하겠다”고 말했다.