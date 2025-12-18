키아프·프리즈 ‘공동 개최’ 재계약

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 최대 미술장터(아트페어)인 ‘키아프 서울’을 운영해 온 한국화랑협회가 세계적 아트페어 프리즈와 협력 관계를 이어가기로 했다고 18일 밝혔다.

한국화랑협회는 이날 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 임시총회에서 키아프와 프리즈 서울의 공동 개최 계약을 5년 더 연장하기로 했다.

아트바젤과 함께 세계 양대 아트페어 프랜차이즈로 꼽히는 프리즈는 2022년부터 5년간 키아프와 공동으로 서울에서 행사하기로 계약한 바 있다. 계약은 2026년 행사로 끝날 예정이었으나, 이번에 재계약 뜻을 밝히면서 2031년까지 이어지게 됐다.

협회 내에서는 지난 4년간 키아프와 프리즈 서울을 공동 개최하면서 한국 미술이 의미 있는 성과를 쌓아왔다는 점이 높게 평가된 것으로 전해졌다.

협회 관계자는 “프리즈 측은 이미 재계약 의사를 밝힌 바 있다”며 “세부적인 계약 조건 등은 향후 추가 논의를 거쳐 결정할 것”이라고 말했다.