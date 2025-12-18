디지털 SHE 실행 전략 공유 중대재해 발생 현황·대응사례 교류

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국철강협회는 철강산업의 중대재해 예방과 디지털 기반 안전관리 역량 강화를 위해 18일 대전 문화공간예능에서 ‘2025년 철강안전 교류회’를 개최했다.

이번 교류회는 철강업계 전반에서 인공지능(AI)·데이터 기반 안전관리 수요가 확대되는 가운데, 업계 간 사고사례와 최신 안전관리 기술을 공유하고 공동 대응역량을 강화하기 위해 마련되었다.

행사에서는 먼저 이강돈 SK AX 상무가 ‘AI 기반 디지털 SHE 실행 전략 로드맵’을 주제로 강연을 진행하며, 최신 AI·데이터 기반 안전관리 기술과 철강업 현장 적용 전략을 소개했다. 이를 통해 디지털 기술을 활용한 예방 중심의 안전관리 체계 구축 방향을 공유했다.

이어 참석한 철강사 안전담당 임직원들은 중대재해 발생 현황과 주요 위험요인, 대응 프로세스를 중심으로 각 사의 안전관리 성과와 대응사례를 발표하고 질의응답을 통해 실무 경험을 공유했다. 이를 통해 현장 중심의 실질적인 안전관리 노하우를 교류하는 시간을 가졌다.

한국철강협회 관계자는 “철강산업은 공정 특성상 안전사고 위험이 상존하는 만큼, 개별 기업의 노력뿐 아니라 업계 전체가 함께 경험과 정보를 공유하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 AI 등 디지털 기술을 접목한 안전관리 사례를 지속해서 확산하고, 철강업계 공동의 중대재해 예방 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.