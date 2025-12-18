동대문구 ‘한국정책대상’ 지방정부 부문 수상 녹지·보행환경 정비와 AI 행정 전환 ‘생활 체감’ 성과 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 한국일보가 주최한 ‘2025 한국정책대상’에서 지방정부 부문 수상 지자체로 선정됐다.

민선 8기 들어 주민 생활환경을 손보는 ‘체감형 정비’와 미래도시 기반을 깔아두는 ‘디지털·친환경 전환’을 동시에 밀어붙인 점이 평가받았다는 게 구의 설명이다.

구는 그동안 도시경관과 보행 환경을 생활 속 변화로 연결하는 데 초점을 맞춰왔다. 전농동에는 ‘지식의 꽃밭’을, 청량리역 일대에는 ‘청량꿈숲’을 조성해 도심 속 녹지와 쉼터를 늘렸다. 주민들이 산책과 휴식을 즐길 수 있도록 공간 활용도를 높였다는 것이다.

상권과 역세권 주변에서는 거리가게 정비도 병행했다. 보행로를 가로막던 요소들을 정돈해 안전한 통행 환경을 만들고, 도시 질서도 함께 바로잡겠다는 취지다. 구는 정비 과정에서 상인과 주민 의견을 듣고 추진 방식을 조정하며 충돌을 줄이려 했다고 밝혔다.

‘미래 도시’ 축은 행정의 디지털 전환에서 두드러진다. 구는 AI 행정혁신위원회를 운영하고 전 직원을 대상으로 AI 활용 교육을 진행했다. 보고·회의 표준양식도 손질하고, AI 활용 과제를 운영하는 등 업무 방식 자체를 바꾸는 시도에 나섰다. 구 누리집에는 생성형 AI 기반 챗봇 서비스를 도입해 민원 안내의 접근성을 높였고, 고령층·장애인 등 재활이 필요한 주민을 위한 로봇 재활 프로그램도 운영하고 있다.

환경·생태 분야에서는 2050 탄소중립을 목표로 수변과 숲을 생활권 자산으로 만드는 사업을 추진 중이다. 정릉천 수변 공간 정비로 하천 주변 보행 환경을 다듬고, 배봉산에는 ‘숲속폭포’를 조성해 주민 이용 공간을 확충했다. 자원 순환과 녹색 생활 실천을 위한 주민 참여형 환경 교육과 캠페인도 이어가고 있다.

이필형 동대문구청장은 “민선 8기 동안 도시경관 정비, 디지털 행정 도입, 환경·생태 정책을 중심으로 사업을 추진해왔다”며 “앞으로도 지역 여건에 맞춰 생활환경 개선과 도시 기반 정비를 지속해 나가겠다”고 말했다.