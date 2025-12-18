강남구청
서울 강남구 <행정 4급 승진>▲ 강남구의회 사무국장 오은향

<행정 5급 승진>▲ 스마트정보과장 전승환 ▲주택과장 박민화 ▲논현2동장 조현주 ▲대치4동장 정 승권 ▲역삼1동장 이육영 ▲ 개포4동장 이 준 복

<행정 5급 전보>▲정책홍보실장 서 혁 수 ▲민원여권과장 강 민 정


